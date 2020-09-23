Сенат США перед выборами президента выдал отчет о работе сына Байдена в Украине
Сына главного конкурента Дональда Трампа на выборах президента обвинили в причастности к коррупции и предвзятости
Дело связано с работой Хантера Байдена в украинской компании "Бурисма"
Отчет об этом вышел 23 сентября, за шесть месяцев до дня голосования (3 ноября)
Работа Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, в правлении частной украинской газодобывающей компании "Бурисма" (Burisma) создавала конфликт интересов.
Об этом заявляется в отчете "Хантер Байден, "Бурисма" и коррупция", обнародованном 23 сентября двумя сенатскими комитетами (по национальной безопасности и правительственных дел, а также по вопросам финансов), передает "Голос Америки".
В документе на 87 страниц изложены детали работы Хантера Байдена в правлении газовой компании. Авторы отчета, сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Ґресли утверждают, что такая деятельность создавала конфликт интересов, поскольку отец чиновника Джо Байден был вице-президентом и занимался в администрации делами Украины.
"Председатели комитетов в ходе расследования обнаружили, что администрация [Барака] Обамы знала что то, что Хантер Байден занимал должность в правлении "Бурисмы", было проблематичным и мешало эффективно воплощать стратегию Украины", – говорится в отчете.
Как именно и насколько деятельность сына Байдена влияла на американскую политику в отношении Украины, в отчете не уточняется.
Однако, как сказано в документе, американские чиновники времен президентства Обамы предупреждали администрацию о некорректности, которую создавала роль сына вице-президента в компании.
Журналисты отметили, что отчет обнародовали за шесть месяцев до президентских выборов в США.
Ранее избирательный штаб Джо Байдена раскритиковал отчет, назвав его попыткой союзников нынешнего президента США Дональда Трампа повредить оппоненту и вмешаться в избирательный процесс.
Напомним, в августе-2020 старший сенатор США, республиканец Рон Джонсон заявил, что планирует запросить данные, касающиеся деятельности сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена – Хантера, и его работы в украинской энергетической компании "Бурисма".
Следствие выяснило, что "Бурисма", предварительно, перечисляла компании Байдена крупные суммы денег ежемесячно.
Как писал OBOZREVATEL:
В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.
3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.
Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.
В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.