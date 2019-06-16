Бургеры с сырой курицей: McDonald's загремел в скандал

Семье австралийцев продали бургеры с сырым куриным мясом в одном из ресторанов сети быстрого питания McDonald's.

Об этом пострадавший Джозеф Ким рассказал на своей странице в Facebook, пишет Lenta.

По словам мужчины, он не мог уйти с работы и попросил дочь привезти ему еды. Она приобрела бургеры для всей семьи в ресторане, расположенном в пригороде города Голд-Кост, отдала один ему и уехала. Ким удивился, что в коробочке все ингредиенты лежали отдельно, но сам собрал их вместе и начал быстро есть, поскольку был очень голоден.

Сначала ничего необычного он не почувствовал, но потом заметил что-то мягкое. "Примерно на середине я взглянул на бургер, увидел куриную котлету и оказался в полном шоке! Она была знатно неготовой! Выглядела сырой!", — написал он.

Когда Ким позвонил семье, оказалось, что котлета в бургере его жены тоже сырая. "К счастью, она не успела съесть ни кусочка. В худшем случае это могло убить всю мою семью. Я читал статьи о сальмонеллезе", — отметил мужчина.

После произошедшего он отправился в продавший некачественную еду McDonald's. "Я привез оставшуюся часть бургера, объяснил, показал. И знаете, что менеджер сначала сказал на это? "Хорошо"!" — возмутился австралиец. Помощник руководителя пыталась аккуратно забрать у него проблемный бургер, а также сама не давала никакой контактной информации.

Бургер Джозефа Кима

"McDonald's, оправдываться и обвинять свой "новый" персонал в такой опасной ситуации — не очень хорошо. Пренебрежительно относиться к жалобе клиента — не очень хорошо. Подвергать клиентов риску заражения инфекцией или даже чего-то более серьезного — не очень хорошо", — подчеркнул Ким.

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По его словам, McDonald's так и не принес ему официальных извинений. В то же время Daily Mail со ссылкой на местные СМИ пишет, что компания выразила разочарование произошедшим. Ее представители отметили, что ведется расследование, а сеть крайне серьезно относится к безопасности своих продуктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии в ходе исследования на каждом сенсорном устройстве, использующемся в сети ресторанов быстрого питания McDonald's, были обнаружены опасные бактерии, способны вызвать тяжелые инфекционные заболевания.

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