Андрей Илларионов не первый раз пишет глупость, хотя является уважаемым политологом и экспертом. На это раз появилось желание его опровергнуть, поскольку это касается моей страны, а не его России. Никакой гражданской войны в Соединенных Штатах нет. Андрей, вероятно, забыл – что это такое? Поясняю, гражданская война это военное противостояние двух враждующих сторон в государстве некий продолжительный период времени. Классический пример – Гражданская война в России после 1917 года, когда белые воевали против красных на всей территории страны не один год. Сегодня в Америке даже не расовые волнения, а классовые. Темнокожие и белые, устраивающие сегодня погромы в Америке, которые никак не связаны с убийством темнокожего Флинта, как правило, "голодранцы". У них нет, ни домов, ни машин и с них нечего взять в случае ареста. Только тюрьма, а там их надо кормить и поить за счет государства, точнее, - наших налогов. Тем не менее, многих зачинщиков позже найдут и "предъявят счет" в виде огромного штрафа или лишения свободы.

Почему это не расовые беспорядки или гражданская война, как того хотела бы Москва? Во-первых, - на стороне государства мы видим немало темнокожих среди полицейских, которые не переходят на сторону бунтовщиков. Во-вторых, - в армии и других госучреждениях США служат очень много граждан с темным цветом кожи, коих не подвигнуть ни на какие бунты. У них все хорошо – отличная зарплата, свой дом, новая машина. Чего добьются бунтовщики? Ничего. Там, где захвачены какие-то госучреждения или даже целые кварталы, они продержатся очень недолго. Надо будет платить за свет и воду, а без оплаты все это отключат. Разгромленные магазины и полицейские машины все застрахованы, поэтому убытки несут страховые компании, не любящие их нести, так что будут искать и наказывать виновных. Вскоре мы увидим - всем воздастся сторицей, однако интеллект бунтовщиков не позволяет им здраво оценить бесперспективность такой "борьбы".

Кто это все подогрел и направил? Немало горе – аналитиков показывают на демократов и их левое крыло, объясняя это их стремлением "скинуть Трампа" в этом году. Однако демократы не настолько глупы, чтобы подставлять себя погромами и грабежами. Никто из них это не одобрил ни на каком уровне. Закрадывается сомнение – а не дело ли это рук самих республиканцев, чтобы "свалить" все на демократов и заработать очки перед выборами? Такой всплеск насилия и противостояния полиции нельзя объяснить только спонтанным импульсом протеста. Массами кое-кто двигал и двигал сознательно через соцсети и локальные СМИ. Кое в каких крупных городах были замечены люди с рациями (телефоны прослушиваются, а рации – нет) во время протестов, говорящих по-русски. Не удивлюсь, если окажется, что Москва подсуетилась и здесь. Корона-вирус, кстати, тоже приложил свою "руку" для начала этих волнений: народ засиделся по домам без дела и многие потеряли работу.

Дошло дело до сноса памятников основателям Соединенных Штатов в ряде городов и объяснение данному явлению весьма прозаичное – интеллект бунтовщиков не позволяет им понять всю нелепость их действий. Почему молчит президент Трамп? Потому что его интеллект не намного выше интеллекта бунтовщиков, поскольку он сам в некотором роде "бунтовщик", только на политическом Олимпе. Как охарактеризовали его недавно свои же эксперты из республиканской партии, - "слон в посудной лавке" и это весьма опасно для партии. Получат ли какие-то политические дивиденды республиканцы от этих беспорядков? Вряд ли. Демократы тоже не в восторге от происходящего, однако сегодня в ряде мегаполисов стихия протестов захлестнула общество и почти выходит из-под контроля. Тем не менее, это продлится не очень долго, энтузиазм и деньги кончатся, все войдет в норму. В заключении хочется напомнить читателю – в одноэтажной Америке проживает три четверти населения страны и тут все спокойно, никаких беспорядков, белые мирно живут по соседству с темнокожими, здороваются и пьют вместе пиво. Не переживайте - Америку на гражданскую войну не спровоцировать никакими методами и средствами.

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