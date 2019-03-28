"Будут страдать!" Бразилия вслед за США резко обратилась к Путину

Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы.

С таким призывом выступил министр иностранных дел Бразилии ​Эрнесту Араужу, указав, что поддержка режима Николаса Мадуро недопустима, передает Reuters.

Дипломат отметил, что своими действиями Кремль лишь усугубляет ситуацию в Венесуэле, но выразил надежду, что РФ все же осознает наличие единственного выхода из кризиса, а именно проведения выборов под руководством временного правительства.

"Если их позиция в том, чтобы удержать Мадуро при власти, то это говорит о том, что все больше людей будут и дальше голодать и покидать страну. Все, что способствует страданиям венесуэльского народа, должно быть искоренено", — заявил Араужу.

Отметим, накануне президент США Дональд Трамп поставил Москве жесткий ультиматум по Венесуэле, потребовав немедленно убрать военных из страны.

Эрнесту Араужу Gazeta do Povo

Как сообщал OBOZREVATEL, в международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле в субботу, 23 марта, прибыли два российских военно-транспортных самолета Ил-62 и Ан-124 с военными на борту.

25 марта в Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии в нескольких штатах, из-за которого ранее парламент Венесуэлы уже объявлял в стране режим чрезвычайного положения.

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