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"Будут страдать!" Бразилия вслед за США резко обратилась к Путину

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Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы.

С таким призывом выступил министр иностранных дел Бразилии ​Эрнесту Араужу, указав, что поддержка режима Николаса Мадуро недопустима, передает Reuters.

Дипломат отметил, что своими действиями Кремль лишь усугубляет ситуацию в Венесуэле, но выразил надежду, что РФ все же осознает наличие единственного выхода из кризиса, а именно проведения выборов под руководством временного правительства.

"Если их позиция в том, чтобы удержать Мадуро при власти, то это говорит о том, что все больше людей будут и дальше голодать и покидать страну. Все, что способствует страданиям венесуэльского народа, должно быть искоренено", — заявил Араужу.

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Отметим, накануне президент США Дональд Трамп поставил Москве жесткий ультиматум по Венесуэле, потребовав немедленно убрать военных из страны.

Эрнесту Араужу

Эрнесту Араужу

Gazeta do Povo

Как сообщал OBOZREVATEL, в международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле в субботу, 23 марта, прибыли два российских военно-транспортных самолета Ил-62 и Ан-124 с военными на борту.

25 марта в Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии в нескольких штатах, из-за которого ранее парламент Венесуэлы уже объявлял в стране режим чрезвычайного положения.

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Персона
Николас Мадуро
Место
Бразилия
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Ну ще парашсєянє в Латинській Америці не гадили! Вішають собі черговий 'якір' на шию, а ''вата' як завжди, все 'схаває' під приводом 'вставання з колін', не розуміючи, що їм просто змінять позу, а сексуальні вправи в.ПУ продовжуватиме з неменшим ентузіазмом.
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