"Будут падать самолеты и разбиваться авто": России напророчили тотальный коллапс

Экономика России может показать рост в некоторых отраслях, однако если страна перестанет импортировать из Запада различные детали и технику, то это грозит ей серьезными последствиями.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал экономист, профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин.

"Если будет расширяться производство российской техники без каких-то важных западных компонентов, статистика тоже покажет рост. Но вполне возможно, что в России будут чаще падать самолеты, вертолеты, автомобили начнут чаще разбиваться на дорогах", - сказал он.

Травин отметил, что в случае отмены импорта медицинская техника, с помощью которой следят за здоровьем россиян, "просто будет ломаться, показывать неправильные данные".

"У нас же все нормальные больницы оснащены сплошь импортной техникой! Так что экономика на бумаге может показать рост, но одновременно с этим может просто увеличиться число смертей россиян из-за того, что мы производим то, что не умеем производить", - добавил экономист.

Как писал "Обозреватель", ранее России предрекли серьезные проблемы из-за санкций США.