"Будут болеть за Путина!" На росТВ устроили рекламу секс-туризма на ЧМ

Российский пропагандист, политолог Олег Барабанов в прямом эфире на телевидении заявил, что беспорядочные половые связи иностранцев, приехавших на чемпионат мира по футболу, с российскими женщинами являются мягкой силой, которая заставит Запад относиться к России более благосклонно (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, свою публичную рекламу секс-туризма он решил подкрепить пошлыми шутками и даже ругательствами. Его странное выступление состоялось в эфире пропагандистской программы "Место встречи" на телеканале НТВ.

Барабанов убежден, что секс-туризм сыграет на руку президенту Российской Федерации Владимиру Путину, поскольку прибавит баллов имиджу страны на международной арене.

"Вот сейчас представьте ситуацию: когда вот этот мексиканский болельщик, искупавшийся в течение месяца в ласках всех наших девушек в 11 городах, возвращается к себе в страну к своей опостылевшей Долорес, которая ему устроит тут же скандал и сцену ревности. И тогда он сначала горько задумается, а потом скажет ей прямую правду: "Знаешь, Долорес, я ведь никогда в жизни еще не тр*хался так хорошо, как в России". И вот это мягкая сила в чистом виде! И это останется не на две недели, а 200 тысяч человек будут вспоминать всю свою жизнь, и они будут болеть за нас, за Путина, за Медведева!" — озвучил свою грубую идею с прокремлевским месседжем пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о том, что одна из самых красивых российских футбольных фанаток на ЧМ-2018 является порноактрисой Натальей Немчиновой. Однако спустя некоторое время девушка опровергла эти слухи, заявив, что не имеет никакого отношения к фильмам для взрослых и что ее настоящее имя — Наталья Андреева.