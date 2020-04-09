"Будто в фильме ужасов": в Британии женщина умерла на похоронах своей матери, погибшей от COVID-19

В Великобритании умерла 32-летняя женщина, увидев как гроб с её матерью, погибшей от COVID-19, опускают в землю.

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Как сообщает DailyMail, 63-летняя Джули Мерфи погибла от коронавируса. Её хоронили на кладбище Атерстоун в Уорикшире. На похоронах присутствовали её дети, в том числе, и 32-летняя Лора Ричардс.

В какой-то момент ей стало плохо и она упала в обморок. Люди бросились ей помогать, однако, спасти Лору так и не удалось. Как рассказал её брат, Лора сказала, что не может дышать и упала на землю.

Лаура Ричардс DailyMail

"Она едва могла говорить и дышать. Даже викарий пытался помочь спасти ее жизнь. Но ничего не поделаешь, у нее был сильный сердечный приступ. Потерять сестру на похоронах твоей мамы – это как фильм ужасов", – вспоминает он.

Лору Ричардс похоронили 8 апреля рядом с матерью и отцом, а из-за карантина попрощаться с ней смогли только пять человек.

Лаура Ричардс и Джули Мерфи DailyMail

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии от коронавируса погиб 96-летний герой Второй мировой войны Джон Мур, который записался в армию в 17 лет и спас свою сестру из-под бомбежки.

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