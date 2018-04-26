Собрал вот для вас самую-самую лакомку. Это всё реальные самые настоящие новости. Каждую заботливо отобрал и проверил для вас лично. Наслаждайтесь. И не забудьте четырнадцатого мая придти на мое выступление в Одессе в "Терманиал 42"

Мэрия Петрозаводска подаст в суд на водителя, который слишком часто попадает в ямы на городских дорогах, получая за это компенсацию. Как рассказал Дмитрий П., обычный петрозаводский водитель, за два года ему "посчастливилось" три раза попасть на своем автомобиле в ямы на дорогах города. Всякий раз мужчина честно вызывал полицию, привлекал экспертов для оценки причиненного ему ущерба. В результате ему удалось отсудить у мэрии порядка 180 тысяч рублей. В ответ на это городская администрация не придумала ничего лучшего, чем обвинить горожанина в мошенничестве. По логике городских властей, граждане пользуются безобразным содержанием дорог в своих корыстных целях – специально влетают в ямы и портят автомобили для того, чтобы потом получить от мэрии частичное возмещение стоимости ущерба.

Новосибирские физики научились коптить селёдку в коллайдере. Физики из Новосибирского государственного университета и института ядерной физики СО РАН засунули селёдку в промышленный ускоритель частиц ИЛУ-10. Исследователи нашли способ холодной пастеризации рыбы без добавления консервантов и соли. Процесс "копчения" рыбы проходит без нагревания продукта и убивает 99,9 % разлагающих бактерий, выяснили исследователи.

В Вольске пояснили, что сосание формирует "тревожный рот" В г. Вольске Саратовской области состоялось первое в этом году заседание межведомственной антинаркотической комиссии. Самым эмоциональным стало выступление заведующей центром здоровья Вольской районной больницы Юлии Абрамовой. Докладчица рассказала о санитарно-просветительной работе по вопросам профилактики наркомании. Она заметила, что в данной сфере необходимо работать не только с детьми, но и с их родителями.

- Профилактика наркомании и любых зависимостей начинается с рождения ребенка, - заявила госпожа Абрамова. - Сейчас иду по площади и вижу, как мамочка качает на руках совершенно спокойного ребенка. Я не могу удержаться и не сделать ей замечание: "Не качайте, пожалуйста! Это первый шаг по профилактике алкоголизма!". Дело в том, что молодые люди иногда срываются и начинают выпивать, при этом говорят, что им было очень плохо и очень грустно. А механизм работает так: после употребления алкоголя наступает спокойствие, и это всё заложено именно тогда, когда мама качает ребенка на руках! Такая же ситуация с сосками. То есть её сосание формирует "тревожный рот", а это ведет к тому, что человек понервничал и покурил, хотя успокоительного вещества в сигаретах нет. Тревожность не спадает от того, что человек покурил или погрыз карандаш. В этом виноват "тревожный рот", сформированный в детстве, и как он проявит себя в дальнейшем, никто не знает.

В Приморском крае трое мужчин украли взрывчатку и закусили ею алкоголь, так как она напоминала колбасу. Пропажа взрывчатого вещества обнаружилась в одном из населенных пунктов Приморского края. По предварительным данным, трое жителей проникли на территорию предприятия промышленной безопасности с целью наживы, откуда они украли 37 килограммов взрывчатого вещества, напоминающего на вид колбасные изделия. В результате мужчины закусили этим продуктом спиртные напитки и накормили им бездомную собаку. После застолья мужчины стали жаловаться другу другу на ухудшение самочувствия, однако сначала они связали это с некачественным алкоголем. Однако плохо стало и собаке, которой тоже дали "колбасу". Когда собутыльники узнали, что похищенную взрывчатку ищут, они раздали взрывчатку по знакомым, которые разложили "колбасу" в холодильники. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Новости Достоинства и недостатки россиян

В Химках "Единая Россия" подарила обществу слепых тактильный портрет Путина. Местный депутат поблагодарил членов общества слепых за активную жизненную позицию. Для того, чтобы тотально слепые члены Общества могли представить лицо Президента РФ Владимира Путина, Михаил Диктованный вручил подарок от местного отделения Партии — тактильный портрет Президента. Изображение разработано совместно с незрячими специалистами, изготовлено из экологичных гипоаллергенных материалов, максимально приближено к оригинальному размеру.

В Белгородской области мужчина похитил с дороги "лежачего полицейского" и спрятал у себя в сарае, чтобы потом продать. В городе Славске Калининградской области женщина украла забор детсада, на Кубани пытались разобрать на запчасти скорую помощь, пока врачи ходили к больному, а в Ульяновске местный житель арендовал автокран, похитил гараж и сдал его на металлолом. В Петербурге вдруг выяснилось, что проложенный по дну Финского залива электрокабель стоимостью 400 млн рублей не работает – потому, что его просто нет. Следователи дважды посылали водолазов, но кабель так и не нашли.

Участковый взял кредит по паспорту потерпевшей. Жительница Омска пришла в отдел полиции с заявлением о краже. Заявление у нее принимал местный участковый. Он переписал паспортные данные потерпевшей, и тут же взял кредит на ее имя. В магазине бытовой техники участковый оформил в кредит по чужим паспортным данным телевизор, планшет, пылесос и весы.

Владимир Путин подписал разрешение на сбор валежника.

В Москве украли барокамеру, в которой тренировались Юрий Гагарин и другие советские космонавты. Барокамеру должны были отреставрировать ко Дню Космонавтики. Мастер, Анатолий Фабричнов, забрал её из Музея Космонавтики и оставил на охраняемой стоянке в Строгино. В начале апреля Фабричнов вернулся за капсулой, но найти её не смог. Услужливые охранники рассказали, что капсулу забрали другие реставраторы. Приехали десять человек, представились мастерами, погрузили капсулу в грузовик, крикнули "Поехали!" и были таковы.

Свалку в Балашихе поливают духами перед визитом Путина. В преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Академию РВСН вокруг расположенного неподалеку мусорного полигона в Кучино распыляют ароматическую жидкость, по запаху напоминающую духи. На видео, выложенном в группе, показан трактор, из специального устройства на котором бьет аэрозольная струя, однако, по свидетельствам очевидцев, уже в нескольких метрах от трактора эффект от "духов" заканчивается, и вновь появляется вонь.

Новости Москва вынуждена была согласиться на такой ход событий

Дед Мороз назначил Рамзана Кадырова помощником по добрым делам. Дед Мороз также рассказал, какой подарок попросил у него Кадыров: "Мир во всем мире".

В Суздале одна церковь отсудила святые мощи у другой. В Суздале группа судебных приставов в сопровождении 15 сотрудников полиции произвела накануне изъятие у представителей Российской православной автономной церкви (РПАЦ), не признанной Московским патриархатом, раки мощей преподобных Евфимия и Евфросинии Суздальских. Процесс выноса костей не обошёлся без скандала: прихожане церкви-ответчика всячески препятствовали властям и при этом усиленно молились и восклицали:

- Бандеры!

- Путину надо написать!

Бухгалтер весом в 150 килограммов из поселка Ключи выдала себя за беременную, обманув при визуальном осмотре врача, и получила 263 тысяч рублей за декретный отпуск, сообщает прокуратура Камчатского края.

Переодетый женщиной мужчина, протестуя против пропаганды гомосексуализма и педофилии, облил фотографии Стерджеса мочой

Герман Стерлигов начал продавать экологически чистые розги. Презентация новинки прошла на странице бизнесмена в соцсети "ВКонтакте". "У нас хорошая новость для родителей. В наши магазины поступили в продажу свежие розги. Недорого. Никакого вреда для здоровья ребёнка. Срезаны в экологически чистом месте вдалеке от шоссейной дороги"

Главу налоговой инспекции в Сочи лишили должности за неуплату налогов.

В Москве у ФСБ похитили кабель спецсвязи. "В дежурную часть обратился сотрудник воинской части, расположенной на Новочеремушкинской улице, который сообщил о пропаже". Ущерб оценивается в 360 тысяч рублей.

В Воронеже суд арестовал 35-летнего местного жителя, обвиняемого в легализации биткоинов, которыми с ним расплатились при продаже наркотиков.

В Омске освятили дельфинов. В городе открывается дельфинарий, который будет работать всю зиму. Священник Александр Лемешко, служащий в храме священномученика Сильвестра Омского, разместил фотографию, на которой видно, как он освящает дельфинов. На шее священника при этом висит кадило, а в руках — ведро. Видимо, со святой водой. "Будни священника: Освященные дельфинчики", — подписал фото автор поста.

Работница колонии под Новосибирском пыталась зарубить священника катаной. женщина, работник по договору найма ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской области, зная, что в это время в административном здании ИК-13 находятся православные священнослужители, прошла в здание и пыталась нанести принесенным с собой мечом-катаной не менее трех ударов в область головы и тела священнослужителя. нападавшая работала в колонии бухгалтером, но последний год находилась в декретном отпуске. Мотивы женщины пока неизвестны. Священник в результате инцидента не пострадал

В Омске сотрудники скорой помощи, отстреливаясь от родственника пациентки, ранили его друга. Вечером 19 ноября бригада скорой помощи получила вызов и приехала на 3-ю Ленинградскую улицу в Омске. Эскулапы стали оказывать первую помощь женщине, которая за рулем почувствовала себя плохо. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшую. Однако находившийся рядом с автомобилисткой ее 20-летний сын "стал конфликтовать с врачом и нанес ему удар в лицо". У 59-летнего врача диагностировали перелом носа. Водитель скорой помощи, заступившись за медика и защищая себя самого, "произвел три выстрела из травматического пистолета "Гроза-21". Мужчина, возможно, целился в сына пациентки, но ранил в ногу его приятеля. В СК РФ отметили, что тот тоже "принимал участие в ссоре", причем оба агрессивных мужчины были пьяны.

Кандидат в мэры Омска Дмитрий Перевальский предложил завозить мужчин из Казахстана для повышения рождаемости. Население Омска его явно удручает – женщин фертильного возраста в городе полно, а вот нормальных мужчин почти не осталось. "Одни мужчины находятся в местах лишения свободы, другие работают вахтовым методом, другие являются алкоголиками, тунеядцами, наркоманами", - считает Перевальский.

Московский метрополитен запустил тематический поезд "Россия, устремлённая в будущее" по кольцевой линии.

Седьмого ноября на Красной площади состоялся парад в честь парада седьмого ноября.

Запуск ракеты "Союз" с 19 спутниками закончился неудачей из-за неправильной программы на разгонном блоке "Фрегат". К такому выводу пришли специалисты с сайта RussianSpaceWeb.com, посвященного российской космонавтике. По их расчетам, установщики гироскопа перепутали космодром - он был запрограммирован на старт с космодрома Байконур, а не с Восточного.

Ввоз колбасы, сыра и помидоров приравняют к ввозу ядовитых, радиоактивных и взрывчатых веществ Минфин РФ подготовил законопроект о введении уголовной ответственности за ввоз в страну санкционной продукции. Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс (УК), дополнив статью 226.1, предусматривающую наказание за контрабанду ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия и стратегически важных товаров, также контрабандой "санкционки".

На Сахалине ураганный ветер сдул с балкона бабушку, вышедшую покурить. 70-летняя местная жительница собиралась выкурить сигарету, однако упала вниз из-за ураганного ветра. Пенсионерка приземлилась на мягкий сугроб, что в значительной степени минимизировало степень тяжести полученных травм. Между тем машина скорой помощи не смогла подъехать к дому из-за снежных заносов, а бабушку доставили в больницу в ковше погрузчика. Кроме того, в квартире потерпевшей взаперти осталась собака. Соседке, у которой есть запасной ключ, дверь открыть не удаётся — она закрыта изнутри. Сейчас близкие бабушки решают, как выйти из сложившейся ситуации."

"Коммунисты России" планирует создать из числа своих сторонников союз православных коммунистов.

Мать сдала террориста "ДНР" украинской полиции. 27 декабря на КПВВ "Новотроицкое" боевик незаконного вооруженного формирования "Оплот" пытался пересечь линию разграничения вместе с матерью, чтобы снять в банкомате ее пенсию. Женщина кричала на пункте пропуска, что ее сын является "командиром танка". Поэтому мать 50-летнего террориста заявила, что у нее есть льготы. В результате, полиция остановила мужчину для проверки документов. Как выяснилось, он воевал на стороне террористов в 2014-2015 годах на передовых позициях в селе Ясное, которое находится недалеко от оккупированного Докучаевска.

В ХМАО после казачьего банкета расчленили ветерана чеченской кампании по случаю казачьей присяги. Жестокое убийство совершено в культурном центре, бывшем здании Центра искусств для одаренных детей. Жертвой стал офицер Александр Лавров, являющийся ветераном боевых действий в Чечне. "Торжественная церемония принятия присяги казаками Сибирского казачьего войска состоялась в Ханты-Мансийские 16 декабря в храме Покрова Пресвятой Богородицы. По этому случаю был банкет. Все приглашенные выпивали. Между убитым и подозреваемым произошел бытовой конфликт, который привел к трагическим последствиям".

Центр искусств для одаренных детей Севера был создан в 1997 году правительством губернатора Александра Филипенко как учебное заведение для развития талантов у молодого поколения жителей Югры.

В Москве джип влетел в остановку, в багажнике автомобиля находился труп. Внедорожник марки Ford влетел в остановку на проспекте Мира в Москве. Пострадали три человека, в том числе водитель автомобиля. В багажнике машины был обнаружен труп, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник. "Ранен водитель и две женщины, ждавшие на остановке автобус. Ранее сообщалось об одном погибшем, но им оказался труп в багажнике автомобиля", - рассказал источник.

19-летний обвиняемый в убийстве сам написал явку с повинной, хотя его обвиняли в совершении другого преступления — краже кроликов и гуся из хозяйства местного жителя. Участковый пришел в дом к сельчанину и не вдаваясь в подробности заявил: "Пиши явку с повинной". Тот возражать не стал. Правоохранитель немало удивился, когда выяснил, что признаваться молодой человек намерен не в краже, а в жестокой расправе.

Во Владивостоке случайно отремонтировали дорогу. Накануне, 28 января, во Владивостоке произошло необычное ДТП. Так, на спуске с улицы Борисенко в строну Патрокла перевернулась бетономешалка, вследствие чего дорога оказалась покрыта слоем бетона. Фото с места происшествия были опубликованы в популярном паблике dps_vl, где подписчики принялись шутить над произошедшим. "Перевернувшаяся бетономешалка устроила пробку и заодно отремонтировала 24 метра дороги", "Я каждому желаю, чтобы в его дворе перевернулась бетономешалка", Автомобилистам посоветовали раскидать пока еще теплый бетон по ямам. Некоторые вовсе попросили перевернуть еще несколько машин по конкретным адресам.

В Первоуральске сантехник принимал пациенток в больнице под видом гинеколога. В течение нескольких дней мужчина выдавал себя за врача в городской больнице № 1 и принимал пациентов. Он ходил по различным отделениям, прикидываясь то гинекологом, то хирургом. Так как в больнице более 300 специалистов, то окружающие считали, что это просто новый сотрудник. Разоблачила мошенника одна из врачей, когда он дважды заглянул в ее отделение. "Гинекологом" оказался ранее судимый за кражу 31-летний житель поселка Битимка. Как сообщает издание, выдавать себя за других — это давнее хобби мужчины, который раньше изображал и полицейского, и прокурора, и проверяющего в магазине.

В Центральном доме ученых РАН состоялся съезд гомеопатов

В России создали самые маленькие в стране лапти. О достижении сообщается на сайте управления культуры и развития туризма администрации Чебоксар. "Творческая мастерская этно-экологического комплекса "Ясна" представила экспертам Книги рекордов России самые маленькие лапти с декупажем", – отмечается в сообщении. Размер миниатюрных лаптей составляет десять на семь миллиметров.

Телеведущий Андрей Караулов обвинил свою молодую жену Юлию Марееву в поиске наемных убийц из числа бандеровцев для его убийства. Опасаясь за жизнь, Караулов усилил охрану дома, обратился с письмом к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой принять меры против убийц-бандеровцев и описью пропавшего вместе с женой имущества (в том числе часов Patek Philippe ценой €60 000 и картины Никаса Сафронова) и попросил соседей в случае чего позаботиться о своем крокодиле и пираньях. Особое внимание Караулов попросил обращать на усатых мужчин в вышиванках с характерным украинским акцентом и автомобили с "жовто-блакитными госномерами".

В петербургский мост с надписью "Газель не проедет" врезалась уже 16-ая "Газель".

Под Псковом торжественно открыли забор из горбыля, который строили 7 лет. В 2011 году суд потребовал установить забор вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната, но всё это время на него не могли выделить финансирование. Недавно местные предприниматели выделили интернату горбыль, и забор наконец-то сделали.

Памятник трактору завелся после освящения на глазах у заплакавших пенсионеров.

Москвичка, устав ждать, когда почистят ее двор, написала на сугробах "Навальный". Через несколько часов снег убрали

В Ростове пенсионер какал на соседей. В одной из многоэтажек донской столицы семейная пара на протяжении нескольких лет не могли достичь согласия с соседом сверху. Соседи постоянно ссорились, иногда даже доходило до кулаков. Устав от постоянной ругани супруга дедушки ушла от него, оставшись один пенсионер еще больше освирепел по отношению к соседям, но в этот раз решил действовать втихаря. Пожилой мужчина дождался, когда собственники квартиры этажом ниже уедут в отпуск, просверлил перфоратором дыру в полу своей гостиной и вывел туда сливную трубу от унитаза. Этой конструкцией он пользовался в течение двух недель.

В Кургане магазин "Мясная лавка" объявил акцию к 23 февраля: здесь дарят 23% скидки на все виды шашлыка тем мужчинам, которые служили в армии или отбывали наказание в местах заключения. Акцию "Служивый сиделец" магазин активно рекламирует в социальных сетях. "Если ты служил или сидел (или просто чувствуешь себя Мужчиной) — получи от нас приглашение прийти за своей порцией шашлыка 23-го февраля по праздничной цене!"

Кубанский пенсионер вербовал в библиотеке сторонников буквы "Ё". Следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Краснодарского края, вербовавшего в библиотеке учащихся в запрещенную организацию. Он вел пропаганду деятельности объединения "Духовно-родовая держава Русь", призывал своих сторонников отказаться от уплаты любых налогов и сборов в России и рассказывал о правилах почитания славянских богов, а также призывал чтить букву "Ё", которая по мнению членов общественной организации, является каналом коммуникации со Вселенной. Мужчине вменяется участие в экстремистской организации. Он "продолжил незаконную деятельность", за которую ранее был осужден: пытался убедить судебных приставов в "правильности своих суждений".

Независимая инициативная группа "Геи за Путина!" подала уведомление в Смольный на проведение демонстрации в поддержку кандидата в президенты Владимира "Нередко активистов упрекают, что они оторваны от народа. В России миллионы геев, и почти никто из них не выходит на протестные акции. Значит, геи в России поддерживают курс президента Путина в отношении ЛГБТ. Мы решили выразить этот запрос гей-сообщества, открыто поддержав кандидата в президенты Владимира Путина. Он подписывает законы, служащие укреплению нравственно-духовных основ российского общества. Заслуженных геев России награждает орденами и медалями. Многие геи в нашей стране говорят: „Путин — наш президент. Геи — за Путина!“" — объясняют они свою инициативу.

В Калининградской области хотят совместить профессии почтальона и фельдшера. О таком эксперименте 19 февраля 2018 года сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Местные сотрудники “Почты России”, по его словам, смогут научиться диагностировать болезни.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов назвал бесплодными всех женщин, у которых "до рождения ребенка было семь мужчин". "Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин – значит, сто процентов бесплодие", – заявил Викторов в своем докладе До назначения на пост министра здравоохранения Викторов в течение 12 лет возглавлял МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" в Чебоксарах.

Красноярец, отмечая рождение первенца, застрелил проститутку. Житель Красноярского края праздновал рождение сына в компании друзей и проституток, а позже, не сойдясь в цене за интимные услуги, застрелил одну из них

В петербургском магазине покупатели подрались за последний унитаз. Мужчины не поделили последний унитаз и плитку, которые продаются по скидке.

Уральские водители выстроились в светящийся танк в честь Дня защитника Отечества. Автомобили выстроились на снегу и изобразили танк, после чего организаторы запустили фейерверк. Праздничная акция прошла в городе Озерске.

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, которая носила толстовку с надписью "Я не принимаю допинг" со скандалом покинула Олимпиаду после того, как попалась на приеме допинга.

В Новокузнецке вандалы, планировавшие оскорбить евреев, приняли армянский алфавит за иврит и испортили памятник русско-армянской дружбе.

В Питере на Думской трансвеститы избили прохожего. Он подошел к одной из "девушек" и попросил зажигалку, затем присмотрелся и спросил: "Пидор, что ли?" В ответ ему сразу же пробили с ноги, а затем отфигачили туфлями

Россия и Индонезия заключили контракт на продажу 11 истребителей Су-35 - они будут обменены на пальмовое масло

Волжский автомобильный завод сообщил о значительном росте продаж автомобилей "Лада" в Японии — в начале года они возросли на 3000% по сравнению со всем 2017 годом. Как следует из отчета компании для инвесторов, если в прошлом году единственную "Ладу" в Японии купила компания по исследованию пассивной безопасности для краш-теста и составления рейтинга, то несколькими днями ранее служба спасения Осаки заказала целых 30 машин. "Они, конечно, пытались отменить заказ и утверждали на пяти разных языках, что ошиблись и хотели заказать машины Skoda, но мы пригрозили им судом. В результате мы достигли компромисса: они выкупят "Лады", а мы больше никогда не будем им писать и звонить в их офис", — рассказали в пресс-службе предприятия.

Авиакомпания "Победа" разметила на своей главной странице изображение "Боинга". С надписью "На Берлин".

В Благовещенске сгорел мемориал памяти жертв пожара в Кемерово.

В России загорелся автобус, на котором МЧСники поехали проверять торговые центры на пожароопасность.

В Самаре вместе со льдом оторвался и уплыл ресторан "Старая Пристань", располагавшийся на берегу Волги.

У новейшего Су-27СМ отвалилась часть хвоста из-за плохо закрученных болтов. Была поставлена задача разогнать боевую машину до максимальной скорости. Когда она уже приблизилась к пределу, пилот услышал громкий хлопок и ощутил сильный рывок корпуса самолёта. Лётчик через зеркало заднего вида увидел, что истребитель лишился части киля с левой стороны. На земле после выяснения причин ЧП стали известны два факта. Во-первых, при создании машины были использованы неправильные болты. Во-вторых, их слабо затянули, от чего деталь и отвалилась при сильной нагрузке.