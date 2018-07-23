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"Будете страдать!" Трамп обрушился на Иран с угрозами

1.1тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп пообещал Ирану "невиданные последствиям", если Тегеран продолжит угрожать Вашингтону.

"Президенту Ирана Рухани: никогда, никогда больше не угрожайте США или вы будете страдать от последствий, таких, которые вы еще никогда не видели за всю историю. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши сумасшедшие слова о жестокости и смерти. Будьте осторожнее!" – написал глава Белого дома в Twitter.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани призвал американского лидера Дональда Трампа "не играть с огнем", предостерегая его от "необдуманных действий, которые могут привести к войне".

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Таким образом иранский лидер отреагировал на то, что ранее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября.

Напомним, в начале мая Трамп заявил, что США выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Вашингтон намерен возобновить все санкции, которые были сняты с Ирана в рамках ядерного соглашения, а также наложить на страну новые экономические ограничения.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
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