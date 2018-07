"Будете страдать!" Трамп обрушился на Иран с угрозами

Президент США Дональд Трамп пообещал Ирану "невиданные последствиям", если Тегеран продолжит угрожать Вашингтону.

"Президенту Ирана Рухани: никогда, никогда больше не угрожайте США или вы будете страдать от последствий, таких, которые вы еще никогда не видели за всю историю. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши сумасшедшие слова о жестокости и смерти. Будьте осторожнее!" – написал глава Белого дома в Twitter.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани призвал американского лидера Дональда Трампа "не играть с огнем", предостерегая его от "необдуманных действий, которые могут привести к войне".

Таким образом иранский лидер отреагировал на то, что ранее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!