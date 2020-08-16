"Будете стоять на коленях, как в Украине": топ громких заявлений Лукашенко на митинге

Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, 16 августа, выступил на площади Независимости в Минске, где состоялся митинг в его поддержку.

На провластном мероприятии, которое прошло под лозунгом "Не дадим развалить страну", приняли участие работники бюджетных организаций и государственных предприятий из разных городов страны.

При этом сеть облетели фото с десятками автобусов, на которых, как сообщалось, и привезли людей. Сам Лукашенко выступал перед людьми около получаса, сделав ряд резонансных и эмоциональных заявлений.

В первую очередь Лукашенко заявил, что выборы в Беларуси состоялись. Он аргументировал это тем, что якобы "не может быть 80% фальсификаций".

Лукашенко выступил на митинге в Минске перед своими "сторонниками"

Приводим самые резонансные цитаты Лукашенко:

"Я стою, как перед Богом, – выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификации, не может быть! Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал: окунемся в это болото – не вылезем никогда. Нас хотят этим уничтожить, нас хотят ослабить".

"Успокойтесь, не толкайте людей к силовому противостоянию. Не позорьте страну – мирную, процветающую и спокойную, которой все в мире завидовали. У нас в силу этого нет друзей, у нас нет сторонников. Все хотят, чтобы мы стали на колени. Не станем!"

"Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести новые выборы. Нет! Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация".

Лукашенко выступил на митинге в Минске перед своими "сторонниками"

"Мы построили с вами при всех сложностях, при всех недостатках красавицу страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, то даже когда я буду мертвым, этого не позволю".

"Ими [оппозиционными силами] управляют уже чужие люди – кукловоды. Они видят западные границы нашей Беларуси здесь, под Минском, как в 1939-м, а не под Брестом. Этому не бывать! Мы все станем Брестской крепостью! Страну не отдадим".

"Помните: загубите первого президента – это будет начало вашего конца. Вы всегда будете, как в Украине, других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого".

"Хочу обратиться, называя их на вы, к тем, кто сегодня заблудший, кто сегодня дезориентирован. Я хочу спросить у вас: чего хотите вы сейчас? Вы хотите реформ, скажите, каких, завтра начнем!"

Лукашенко выступил на митинге в Минске перед своими "сторонниками"

"У меня, как и у вас всех, есть дети и внуки. И я хочу, чтобы они жили, как мы с вами четверть века прожили, на своей земле, в своем государстве".

"Мы хотим, чтобы не лезли в наш дом. Мы со всеми вопросами разберемся".

Лукашенко закончил свою эмоциональную речь словами: "Я жив и буду жить".