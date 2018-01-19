Будет взрыв: стало известно о серьезном недовольстве Путиным в России

Среди российских элит нарастает недовольство деятельностью президента РФ Владимира Путина, в первую очередь, из-за ареста многих активов.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Примерно 1 триллион 200 миллиардов - это активы кооператива "Озеро" и несколько более широкого круга выходцев из спецслужб, которые ушли в большой бизнес. То, что внутренние силы заявляют о недовольстве, – это как раз сегодня большая угроза. Региональные элиты, например, в Татарстане, проявляют мощное активное недовольство, есть ряд региональных "горячих точек" в глубинках, где действительно чрезвычайно низок уровень жизни людей - люди поднимаются вплоть до Дальнего Востока", - сказал он.

Вместе с тем, Маломуж уточнил, что самой большой угрозой для Путина является недовольство в его ближайшем окружении, которое пока еще не переросло во взрыв.

"На этапе, когда будут действительно осложнены экономическая, социальная, финансовая ситуации, например, будет отключена система SWIFT, он может растерять поддержку этих групп, а это предпосылки к возможной дестабилизации и потери власти. Этот сценарий возможен, но на сегодня, по последней информации, все силы и средства - финансовые, административные, спецслужбы, СМИ - задействованы для избирательной кампании. Поэтому пока никакой системной дестабилизации не ожидается, и Путин, разумеется, выиграет", - подытожил он.

Как писал "Обозреватель", ранее Марк Фейгин обрисовал финал санкций США в отношении России. "Дни режима Путина могут быть сочтены", - допустил он.