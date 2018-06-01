"Будет взрыв": беглый экс-регионал намекнул на массовые провокации в Украине

Бывший член Партии регионов Владимир Олейник, который сбежал в Россию, намекнул, что в скором времени Украину якобы могут ждать масштабные потрясения и провокации (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Их он оправдал фейком о том, что с 1 июля власти страны якобы повысят стоимость газа для населения на 60% (на самом деле 30 мая правительство приняло решение не пересматривать цену на голубое топливо для потребителей на протяжении двух месяцев). Угрожающую речь Олейник озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Впереди большие неприятности. С 1 июля они хотят повысить цену на газ для украинского народа на 60%. Реально это будет взрыв и бунт. Они этого боятся. В данном случае осенью будут большие изменения в Украине. И мы должны приветствовать это", — загадочно сказал коллаборант, поддерживающий оккупационные идеи путинской России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная сепаратистка Галина Запорожцева, которая называет себя главой "Союза матерей Украины" заявила, что 1 июня во многих городах Украины планируется проведение прокремлевской акции против войны со страной-агрессором, Россией, на Донбассе.