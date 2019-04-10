Будет война! Россия официально пригрозила Украине и НАТО

Нарушение процедур прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией, куда может быть вовлечена и Организация Североатлантического договора (НАТО).

Такую угрозу выдал Совет Федерации России, одобрив заявление "о деструктивной политике НАТО, реализуемой после ее учреждения в 1949 году", сообщает ТАСС.

"Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив – это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года. Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО", – утверждают россияне.

НТВ

Они забили тревогу из-за того, что НАТО якобы наращивает теперь военное присутствие и в Черноморском регионе.

"Поддержка НАТО Грузии в дни трагических событий в августе 2008 года, а теперь и Украины, в том числе 25 ноября 2018 года в ходе противоправного пересечения государственной границы Российской Федерации судами украинских военно-морских сил в районе Керченского пролива, поощряет руководство этих двух стран, уверенное в своей безнаказанности, на новые авантюры", – цинично заявили в Совфреде РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти США совместно с НАТО разработали "пакет мер" для сдерживания России в Черном море. Он будет включать наблюдение с воздуха, а также отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море.

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