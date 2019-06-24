Будет война? Назван очаг опасного конфликта

Противостояние США и Ирана грозит войной, но президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не станет ее инициатором.

"Опасность войны есть, но Трамп, хоть и выглядит эксцентрично, не сумасшедший", - сказал OBOZREVATEL российский журналист Игорь Яковенко.

Комментируя факт кибератаки США на компьютерные системы Ирана по управлению запуском ракет, осуществленной 21 июня, он заметил: "Предпосылки для войны США и Ирана есть с момента шиитской революции в Иране. С тех пор Иран, безусловно, стал опасным государством. Не потому, что Ислам – плохая религия. Некоторую опасность представляет собой тот характер религиозности, а не Ислам сам по себе".

Оманский залив, иллюстрация Южный Федеральный

В то же время журналист убежден: у президента США "есть чувство самосохранения", и он "постарается все-таки сам войну не начинать".

"Что касается Ирана, то провокации будут", - спрогнозировал Яковенко.

В этом контексте он заметил: "Последний удар в Оманском заливе 13 июня, думаю, не последняя провокация". По оценкам журналиста, "Иран претендует на роль региональной державы, небольшой региональной империи. Думаю, в этой логике он будет продолжать развиваться, иначе у него нет перспектив. При всем невероятном отличии Ирана от России, он похож на Россию. Они вынуждены разжигать экспансионистский дух в населении, подкармливать его какими-то микропобедами".

Как писал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп дал отмашку провести кибератаку на компьютерные системы Ирана по управлению запуском ракет. Такое решение было принято после того, как Тегеран сбил американский беспилотник.

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