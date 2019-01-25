''Будет вести себя, как царь'': в России высказались о будущем преемнике Путина

Преемник президента России Владимира Путина может заступить на пост после выборов 2024 года.

Такое мнение в эфире радио "Донбасс.Реалии" высказал российский философ, публицист Максим Горюнов. "Путин может быть в 2024 году и уйдет, мы увидим другую персону, по крайней мере, в Москве об этом говорят", — сказал он.

"Но эта другая персона будет вести себя как царь, как вел себя Путин, или как-то иначе — вот это и есть самый главный вопрос, который, как мне кажется, должен интересовать украинцев", — добавил он.

Максим Горюнов facebook.com/maxim.goryunov

При этом философ отметил, что вместе с падением рейтингов самого Путина в РФ также ухудшается рейтинг идеи империи как таковой.

В пример он навел ситуацию в Германии, подчеркнув, что сейчас немцы не сплотятся вокруг своего канцлера, если он попытается вернуть территории страны, допустим, Калининград. "Но не нужно забывать, что сто лет назад это же немецкое общество сплотилось бы с большим удовольствием вокруг такого лидера", — сказал публицист.

"Реакция россиян на захват территорий не уникальна, так уже было в истории. Так поступали все подданные, у империи не бывает граждан… Разница между россиянами и нынешними европейцами в том, что россияне продолжают жить, будто сейчас на дворе ХІХ век, а немцы живут в ХХІ веке. Разница во времени, в эпохе, в ощущении себя", — подчеркнул Горюнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 20 января россияне вышли на масштабный митинг, главное требование их было провести референдумпо поводу территориальной целостности России.

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