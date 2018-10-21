''Будет уничтожен весь мир'': в России пригрозили США из-за ракетного договора

В случае ядерной войны между Россией и США будет уничтожен весь мир, а американцы потеряют все.

Таким образом первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на подготовку Вашингтоном выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает "Говорит Москва".

"Я думаю, что мы всегда будем в состоянии обеспечить безопасность своей страны. То, что ответные меры последуют незамедлительно – я не сомневаюсь. Мне кажется, у американцев появилось чувство опасности большого ядерного конфликта. Они все больше об этом говорят, хотя наш президент недавно сказал, что в случае чего ответ будет незамедлительным. И тогда уже будет неважно, кто понес больший урон, кто меньший, потому что в таком случае поражение потерпят все. Уничтожен будет весь мир", – сказал он.

По словам Джабарова, американцы заблуждаются, если думают о локальном ядерном конфликте.

"Ответ может быть таким опасным для них, что все, чем они гордятся, они могут потерять в одночасье. Я думаю, что здравый смысл возобладает в американской политике, закончится эта бешеная русофобия, которая уже просто не имеет границ, и все-таки рано или поздно сядут за стол переговоров обе страны", – добавил он.

По мнению Джабарова, США якобы потеряли те преимущества, которые имели при подписании договора РСМД. Он также пожаловался, что американцам не выгоден договор.

"Американцы потеряли те преимущества, которые они имели в 1987 году, когда этот договор заключался, потому что тогда речь не шла о ракетах средней дальности морского базирования, где у американцев было преимущество. У нас таких ракет тогда не было. Теперь у нас есть такие ракеты, американцы преимущества не имеют. Поэтому для них договор теряет всякий смысл, он ограничивает их гонку вооружений", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября в НАТО предупредили уничтожением российского ракетного оружия, если Москва не прекратит нарушать Договор РСМД.

В России бурно отреагировали, заявив, что в альянсе "не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики". 20 октября стало известно, что США выходят из договора. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.