МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Будет сюрприз: Трамп признался, кем на самом деле считает Путина

5.9тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп считает главу России Владимира Путина своим конкурентом.

Об этом американский лидер заявил журналистам перед отправлением в европейское турне, передает "Голос Америки".

При этом Трамп также вновь раскритиковал НАТО из-за того, что они не выделяют на оборону достаточно средств, а также отметил политическую напряженность в Великобритании из-за Brexit.

"Итак, мне предстоит НАТО, Великобритания, где царит некоторый хаос, и Путин. Честно говоря, встреча c Путиным может оказаться самой простой. Кто бы мог подумать?" – сказал Трамп.

Новости
Путин и Трамп поделят мир: американский генерал дал прогноз

На вопрос о том, считает он Путина другом или врагом, Трамп ответил: "Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. В моем представлении – конкурент. Посмотрим, как все пройдет".

Также Трамп, как сообщает New York Daily News, признался, что приготовил для Путина "небольшой подарок".

"Вообще у меня есть небольшой подарок для него, но вы узнаете, что это за подарок, только когда я его подарю", — добавил лидер США.

Путин и Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно была названа дата встречи Трампа с Путиным. Также в США озвучили темы переговоров.

Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
25
9
Смешно
4
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Макаренко Олег
Макаренко Олег
Конеш плюнуть в ухо Путену єто прикольно..))И для Трампа совсем не трудно..Но..посмотрм..Может еще что..
Відповісти
0
0
Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
С нетерпением жду сюрприза, три года как экономика России порвана в клочья и изолирована ахахаха
Відповісти
0
0
Кот Бегемот
Кот Бегемот
Рябинин Владимир, сотни ярдов национальных фондов тихо испарились, и это только двух олигархов прижали.
Відповісти
0
0

Наши блоги