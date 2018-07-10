Будет сюрприз: Трамп признался, кем на самом деле считает Путина

Президент США Дональд Трамп считает главу России Владимира Путина своим конкурентом.

Об этом американский лидер заявил журналистам перед отправлением в европейское турне, передает "Голос Америки".

При этом Трамп также вновь раскритиковал НАТО из-за того, что они не выделяют на оборону достаточно средств, а также отметил политическую напряженность в Великобритании из-за Brexit.

"Итак, мне предстоит НАТО, Великобритания, где царит некоторый хаос, и Путин. Честно говоря, встреча c Путиным может оказаться самой простой. Кто бы мог подумать?" – сказал Трамп.

На вопрос о том, считает он Путина другом или врагом, Трамп ответил: "Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. В моем представлении – конкурент. Посмотрим, как все пройдет".

Также Трамп, как сообщает New York Daily News, признался, что приготовил для Путина "небольшой подарок".

"Вообще у меня есть небольшой подарок для него, но вы узнаете, что это за подарок, только когда я его подарю", — добавил лидер США.

Путин и Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно была названа дата встречи Трампа с Путиным. Также в США озвучили темы переговоров.