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"Будет полностью разрушена": России сделали предупреждение

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Законопроект, внесенный Владимиром Путиным в Госдуму РФ, о приостановлении действия договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), только юридически закрепит то, что давно перестало существовать.

Мир ожидает новая гонка вооружений. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал военный эксперт и главный редактор журнала Defense Express Антон Михненко, по мнению которого сейчас ядерные страны начнут работать над разработкой новых видов вооружений.

Запуск ракеты

Запуск ракеты

"Если говорить о балансе сил, безусловно, и Соединенные Штаты, и РФ являются лидерами по наличию ракетного ядерного вооружения, обе страны будут развивать это направление, но нужно понимать, что технологии идут вперед. Поэтому и США, и РФ будут развивать новое высокотехнологичное оружие – гиперзвуковуое и электромагнитнуое, чтобы можно было поражать потенциальные цели не только ядерным оружием", – говорит военный эксперт.

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По словам Михненко, использование ядерного оружия будет иметь негативные последствия для обеих стран.

"Поэтому они будут просто играть мышцами, демонстрировать друг другу свои мощности, и это будет продолжаться. Я не думаю, что они применят это оружие, если РФ применит ядерное оружие, это будут огромные последствия для нее, и экономические, и политические, и дипломатические ", – объясняет он.

Может ли появиться новый договор с привлечением других стран, военный эксперт говорит, что да, но учитывая состояние отношений между США, Россией, Китаем и другими игроками, которые имеют ядерное вооружение, не способствует тому, чтобы этот вопрос был решен в ближайшее время.

"Будет полностью разрушена": России сделали предупреждение

"Фактически происходит возврат к периоду холодной войны, то есть когда страны будут искать те или иные аргументы, чтобы обвинить оппонента в тех или иных шагах, действиях, мероприятиях. Сейчас будет происходить определенная гонка вооружений. США, Россия и другие страны будут создавать оружие для сдерживания и нападения. Будет идти эскалация напряжения ", – считает он.

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Последствия новой гонки и эскалации для России будут очень серьезными, Михненко сомневается, что российская экономика выдержит, и рано или поздно все эти действия приведут Россию в состояние начала развала СССР.

"Возможно, не при этой власти, но Россия поймет, что она будет полностью разрушена, причем не военным противостоянием, а именно экономическим. США и Китай имеют очень мощную экономику, для них так трагически гонка вооружений не отразится. Но если РФ разрушится, будет плохо всем, так как последствия этого затронут все соседние регионы с РФ", – сказал военный эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL :

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Тема
Эксклюзив
Персона
Антон Михненко
Место
Россия
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Рагули, это не ваши "журналисты" заголовки придумывают наподобие: Шок, Пугачёва ест детей, смотри пока не удалили... Д.Б.
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леня зе
леня зе
Poroshenko Petro, шок.вся правда об убийстве Губина.как в начале 2000
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