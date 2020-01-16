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16 января • обновлено в 17:17
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"Будет поздно!" Польша поторопила Украину с объединением Черного и Балтийского морей

1.5т
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Посол Польши Бартош Цихоцкий заявил, что решение об объединении Черного и Балтийского морей в пределах украинского-польского проекта нужно принять в ближайшее время.

Об этом он заявил в интервью "Украинскому радио". Дипломат рассказал, что со стороны Польши пограничная инфраструктура развивается уже сейчас. В частности, было построено современные дороги до границ с Украиной, модернизировано пограничные переходы. Сейчас польская сторона ожидает аналогичные действия со стороны Украины.

"Была очень интересная встреча министров инфраструктуры прошлого года. Мы были заинтересованы, как новое правительство относится к идеям предыдущего правительства. Там была идея "go highway", построить современный хайвей из Одессы в Катовице и в Гданьк, объединить "Черное море с балтийским", – сказал посол.

Бартош Цихоцкий

Бартош Цихоцкий

twitter.com/MSZ_RP

Он добавил, что понимает, что у министра инфраструктуры Владислава Криклия "свои идеи", поэтому польская сторона готова ждать.

"Это миллиарды денег, которые мы уже потратили на прежнюю идею, и это потенциально миллиарды денег, которые могут пойти по пути Китай-Россия-Беларусь-Польша, или Турция-Румыния-Запад, или Китай-Азия-Украина-Польша. Решать надо сейчас, потому что потом будет поздно", – сказал посол.

"Будет поздно!" Польша поторопила Украину с объединением Черного и Балтийского морей

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше после скандала с заявлениями президента России Владимира Путина решили на законодательном уровне запретить Москве толковать историю "со своей точки зрения".

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Автор
Глеб Иванов
Место
Польша
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну хoхлам не привыкать, Черное море выкопали, выкопают и канал в Балтику)
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Построить - это не к свидомым. Декомунизировать или сп...злить - это пожалуйста. Максимум, покрасить в патриотические цвета вместо капремонта. А уж если всё-таки удается отремонтировать школьный сортир или 20 км автодороги, то это событие исторического масштаба и требует открытия гарантом лично. Петрундель не даст соврать!
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