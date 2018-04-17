Будет ответ? Россия назвала свою цель в Сирии

Россия намерена защищать Сирию от агрессии западных стран. Это является ее окончательной целью.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы "Хард ток" на телеканале BBC. Полную расшифровку публикует пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

"Наша цель – защитить Сирийскую Арабскую Республику от агрессии, которая началась 14 апреля и которую эти три страны, как они заявляют, намерены продолжать", - подчеркнул он.

При этом Лавров подтвердил, что Россия опять рассматривает возможность отправки в Сирию новейшего зенитно-ракетного комплекса С-300.

Как сообщал "Обозреватель", 17 апреля по Сирии были нанесены новые ракетные удары. Местные СМИ обвинили в этом Израиль.