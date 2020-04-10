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10 апреля • обновлено в 18:02
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Будет новая волна! Трампа предупредили о нарастающей угрозе COVID-19

1.1т
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Президента США Дональда Трампа предупредили, чтобы он не снимал карантинные меры в стране слишком рано.

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Об этом в интервью Politico сообщила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она отметила, что в Штатах может вспыхнуть вторая волна заражений коронавирусом COVID-19.

"Я надеюсь, что научное сообщество взвесит и скажет: "Вы не можете сделать это, это только усугубит ситуацию, если вы отмените карантин слишком рано", – сказала Пелоси.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Напомним, что ранее Трамп заявлял, что карантинные меры в стране могут снять до Пасхи, чтобы запустить экономику.

"Вскоре Америка вновь будет открыта для бизнеса. Мы не позволим превратить это в затяжную проблему", – говорил глава Белого дома.

Генеральный прокурор Уильям Барр поддержал слова Трампа.

"Мы должны позволить людям адаптироваться, а не просто говорить людям идти домой и прятаться под кроватью", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп продлил до 30 апреля действие карантина в стране, объявленного с целью противодействия пандемии коронавируса.

Ранее Трамп заявил, что ближайшие недели станут самыми тяжелыми для страны из-за стремительно распространения коронавируса.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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