"РФ умирает": бывший советский разведчик предрек возвращение Крыма

Аннексированный Россией Крым вернется в Украину после падения режима президента Владимира Путина точно также, как страны Балтии стали самостоятельными после краха СССР.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал бывший советский разведчик Юрий Швец. По его словам, каждый день пребывания Путина у власти – это новый гвоздь в крышку гроба России.

"Никто еще в середине 80-х не мог даже подумать, что Прибалтика станет самостоятельной. Я наблюдал крах СССР изнутри. И если в 1988-м Союз еще мерялся ракетами со США, то через год уже пошел с протянутой рукой просить кредитов. А в августе 91-го рухнул за три дня. Возвращение Крыма связано с умиранием России как большого государства. Каждый день Путина у власти – это гвоздь в ее крышку гроба", – уверен он.

Владимир Путин ИноСМИ

По словам Швеца, несмотря на то, РФ – это умирающее государство, терпеливость русского народа бесконечна. Об этом писали даже российские поэты в начале 19-го века.

"Готовность россиян терпеть, когда его режут и стригут, легендарна. Недаром писали: “Прощай немытая Россия, страна рабов, страна господ". Или же: “К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь”. Но даже несмотря на это режим Путина может существовать только при сверхвысоких ценах на нефть и газ. Но этот ручеек уже усыхает, халабуда шатается", – заверил бывший разведчик.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Крыму поделились показательными фото после оккупации. Так называемые власти не ремонтируют дороги и не занимаются благоустройством городов.

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