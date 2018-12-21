Война всех против всех: озвучен прогноз по планам России в Сирии

Российское военное руководство, скорее всего, не будут наращивать свое военное присутствие в Сирии после того, как страну покинет американский контингент.

В таких действиях нет никакой необходимости, написал в блоге на OBOZREVATEL военный эксперт Андрей Кожинов.

"Присутствие России в Сирии сейчас относительно небольшое. Их ВВС действуют не так плотно, как раньше, поэтому не думаю, что россияне в целом будут наращивать свое присутствие там. Что они туда пехоту перебросят или танки? В этом нет никакого смысла. Начнутся боевые действия против кого? Война всех против всех в Сирии все равно не прекратится", — считает эксперт.

По его словам, Россия в военном конфликте в Сирии находится между несколькими огнями.

Новости Россия находится между всеми огнями

"Курды воюют как против ИГИЛа, так и против режима. У турок есть противоречия с Асадом, поскольку тот рассматривает их как оккупантов на своей земле. Поэтому Россия должна сдерживать Турцию, с другой стороны — Асада, а с третей — Иран. К тому же интересы у каждой из сторон разнятся. У России интересы с Ираном тоже расходятся. Тот хочет взять Сирию под контроль, что у него почти получилось", — написал Кожинов.

По мнению эксперта, россияне считают, что отсутствие американцев в Сирии лишь добавит хаоса.

Сирия

"Иран усилит контрабанду оружия не только в Сирию, но и в Ливан. Это в свою очередь может привести к трениям между Россией и Израилем, ведь та отрицательно рассматривает израильские действия против иранского присутствия. Нет стороны, которая выиграет от решения Трампа вывести свои войска. Несмотря на заявления, что Асад победил или Россия победила... Никто не победил. Партизанская война будет продолжаться. Россияне понимают, что отсутствие американцев в Сирии лишь добавит хаоса", — констатировал Кожинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии. По данным Пентагона там находится около 2 тыс. американских военных.