"Будем защищаться!" Иран нашел объяснение удару по военной базе США

Удар Ирана по военной базе США в Ираке был самообороной после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Такое заявление в своем Twitter сделал глава иранского МИДа Джавад Зариф. По его словам, действия Тегерана, ударившего по базе, с которой "было совершено трусливое вооруженное нападение" на граждан и высокопоставленных иранских чиновников, были предприняты в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
При этом он заявил, что Иран будет готов защищаться от любой агрессии.
База США в Ираке
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"Мы не стремимся к эскалации или к войне, но мы будем защищаться от любой агрессии", – уточнил министр.
Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.— Javad Zarif (@JZarif) 8 января 2020 г.
We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Бомбардировка происходила двумя волнами.
На обещание Пентагона ответить на атаку, в КСИР пригрозили "ударить на этот раз в самой Америке". В Иране также добавили, что в случае бомбардировки иранской землиответный удар придется на города Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфу (Израиль).
При этом вечером 7 января Вооруженные силы США, включая ракетные батареи противовоздушной обороны, по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
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