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8 января • обновлено в 08:37
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"Будем защищаться!" Иран нашел объяснение удару по военной базе США

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Удар Ирана по военной базе США в Ираке был самообороной после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Такое заявление в своем Twitter сделал глава иранского МИДа Джавад Зариф. По его словам, действия Тегерана, ударившего по базе, с которой "было совершено трусливое вооруженное нападение" на граждан и высокопоставленных иранских чиновников, были предприняты в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

При этом он заявил, что Иран будет готов защищаться от любой агрессии.

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База США в Ираке

База США в Ираке

Иллюстрация

"Мы не стремимся к эскалации или к войне, но мы будем защищаться от любой агрессии", – уточнил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Конфликт США и Ирана Убийство генерала Сулеймани
Место
Иран
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