"Будем защищаться!" Иран нашел объяснение удару по военной базе США

Удар Ирана по военной базе США в Ираке был самообороной после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Такое заявление в своем Twitter сделал глава иранского МИДа Джавад Зариф. По его словам, действия Тегерана, ударившего по базе, с которой "было совершено трусливое вооруженное нападение" на граждан и высокопоставленных иранских чиновников, были предприняты в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

При этом он заявил, что Иран будет готов защищаться от любой агрессии.

"Мы не стремимся к эскалации или к войне, но мы будем защищаться от любой агрессии", – уточнил министр.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.