''Будем в одной стране'': идеолог "русского мира" забредил присоединением Украины к России

Одиозный идеолог "русского мира", лидер движения "Патриоты великого отечества" Николай Стариков озвучил неадекватную идею об объединении Украины и России в одну страну.

По его словам, этого якобы можно добиться, если выдать всем украинцам российские паспорта. Такими имперскими фантазиями пропагандист поделился в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"А сделать нужно вот что: нужно раздать паспорта и гражданство России в первую очередь жителям "Л/ДНР", во вторую — всем украинским гражданам. И мы будем гражданами одной страны! И тогда между нами война будет невозможна, и газ будет почти бесплатный, и Крым наш общий! Все будет так, как было!" — высказался невменяемый рупор Кремля, ностальгируя по СССР.

Николай Стариков Скриншот видео

Николай Стариков "TheQuestion"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стариков уже заявлял, что Россия не остановится на оккупации Донбасса, поскольку ее окончательной целью является полное поглощение Украины. В его понимании, возрождение аналога Российской империи якобы разрушит враждебные планы США окончательно рассорить Украину с реальной страной-агрессором.

Более того, Стариков утверждал, что помимо Украины страна-агрессор имеет интересы и в других государствах и намерена их "отстаивать" для улучшения собственного уровня. Он завуалировано намекнул, что РФ вполне может предъявить территориальные претензии даже к странам, находящимся с ней не на одном континенте.