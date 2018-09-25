''Будем уничтожать'': в Госдуме затеяли войну с НАТО в Украине

Первый зампред Комитета нелегитимной Госдумы России по обороне Александр Шерин заявил, что страна-агрессор готова начать полномасштабную войну против Украины, если на ее территории будут размещены войска НАТО (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он намекнул, что подобный вооруженный конфликт не будет отличаться от того, который Москва развязала в Сирии. Свои наглые угрозы российский депутат озвучил в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале".

"Сейчас Украина, к сожалению, выполняет роль такого заводилы, то есть, такого парня, который на деревенской дискотеке пытается нарваться на городских для того, чтобы ребята постарше подошли подрались. К сожалению, они не изучают историю и опыт других стран. Любая война, в которую втягиваются подобные государства, потом заканчивается для него утратой территории. И Украину положат на алтарь, как разменный материал будут использовать", — высказался Шерин.

Он также нагло заявил, что Великобритания якобы пытается втянуть Украину в вооруженный конфликт с Россией, подтверждением чему являются маневры военных кораблей ВМСУ под Крымским мостом, а также плотное взаимодействие ВСУ с представителями НАТО. Озвучив нелепые имперские претензии к независимому государству, депутат Госдумы перешел к прямым угрозам в ее адрес, касающихся захвата и передела территорий Россией.

"Если вдруг на территории Украины возникнет какое-то боестолкновение серьезное, как сейчас происходит на территории Сирии, то все это потом закончится разменом. А размен будет в территории. Естественно, Российская Федерация заинтересована в том, чтобы территория Украины, где находятся наши русские соотечественники, люди, которые хотят быть с Россией, не подвергались оккупации со стороны натовских войск", — продолжил свою оторванную от реальности речь он.

Также Шерин весьма наигранно изобразил удивление от того, с кем же намерена воевать Украина, заручаясь поддержкой НАТО. Он нагло заявил, что Киев якобы готовит акт агрессии против России (которая сама захватила значительные территории Украины), поэтому Москва непременно даст ему отпор, несмотря на свою "миролюбивость".

"Они собираются воевать с кем? Если со странами НАТО, то, соответственно, кроме РФ на черноморском побережье они никого не наблюдают. Мы же не являемся членом НАТО — значит, против нас. Если против нас будет какая-то агрессия, мы, естественно, будем отвечать, обороняться. Если нам нужно будет уничтожать живую силу, технику противника, мы ее будем уничтожать на той территории, где она находится. Если она находится на территории Украины — ну, извините! А что делать", — цинично подытожил Шерин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный пропагандист России Владимир Соловьев позволил себе нагло пригрозить Украине войной в Азовском море из-за разрыва договора о дружбе со страной-агрессором. Также он самоуверенно заявил, что теперь передвижение ее судов в указанной акватории будет жестко ограничено, а в случае нарушения государству не помогут даже союзники в НАТО.