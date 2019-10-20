"Будем сносить головы!" Турция разразилась новыми угрозами курдам в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии, если договоренность между Анкарой и Вашингтоном об отводе курдских отрядов самообороны не будет выполнена.

Об этом Эрдоган заявил в субботу. Президент Турции напомнил, что, согласно договоренности, в течение 120 часов курды обязаны покинуть зону безопасности, сообщает РБК.

"Сегодня второй день (с момента вступления в силу договоренностей). Во вторник вечером срок заканчивается", — сказал Эрдоган. — Если договоренность не будет выполнена, по истечении 120 часов мы продолжим операцию и продолжим сносить террористам (так Турция называет курдские "Отряды народной самообороны" – ред.) головы".

Ранее похожее заявление сделал министр обороны Турции Хулуси Акар. "Мы приостановили операцию на пять дней. За это время террористы должны уйти из зоны безопасности. Если этого не произойдет, мы продолжим операцию", — сказал Акар, слова которого приводит Reuters.

В свою очередь, советник президента Турции Ясин Актай сообщил "РИА Новости", что зона безопасности протянется на расстояние в 444 километра, ее глубина составит 32 километра. В нее полностью войдет восток Евфрата, в частности, провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор. Контроль над ней будут осуществлять вооруженные силы Турции.

Актай уточнил, что договоренность существует лишь на словах, однако отсутствие ее в письменном виде "не означает несогласие по этому поводу".

utro.ru

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