"Будем сносить головы!" Турция разразилась новыми угрозами курдам в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии, если договоренность между Анкарой и Вашингтоном об отводе курдских отрядов самообороны не будет выполнена.
Об этом Эрдоган заявил в субботу. Президент Турции напомнил, что, согласно договоренности, в течение 120 часов курды обязаны покинуть зону безопасности, сообщает РБК.
"Сегодня второй день (с момента вступления в силу договоренностей). Во вторник вечером срок заканчивается", — сказал Эрдоган. — Если договоренность не будет выполнена, по истечении 120 часов мы продолжим операцию и продолжим сносить террористам (так Турция называет курдские "Отряды народной самообороны" – ред.) головы".
Ранее похожее заявление сделал министр обороны Турции Хулуси Акар. "Мы приостановили операцию на пять дней. За это время террористы должны уйти из зоны безопасности. Если этого не произойдет, мы продолжим операцию", — сказал Акар, слова которого приводит Reuters.
В свою очередь, советник президента Турции Ясин Актай сообщил "РИА Новости", что зона безопасности протянется на расстояние в 444 километра, ее глубина составит 32 километра. В нее полностью войдет восток Евфрата, в частности, провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор. Контроль над ней будут осуществлять вооруженные силы Турции.
Актай уточнил, что договоренность существует лишь на словах, однако отсутствие ее в письменном виде "не означает несогласие по этому поводу".
utro.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику, после того как президент объявил о начале новой военной операции.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ответ подчеркнул, что он "никогда не объявит о прекращении огня" в северо-восточной Сирии.
О приостановке военной операции Турции на северо-востоке Сирии Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс договорились в четверг, 17 октября. Предполагается, что после ухода курдов от сирийско-турецкой границы на 30 км Анкара без боя войдет на территорию и установит зону безопасности.
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