''Будем реагировать!'' Лавров пригрозил НАТО из-за военной угрозы

Российская Федерация будет реагировать на военную активность НАТО вблизи своих границ.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 января на большой пресс-конференции (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

"Разумеется, будем и впредь должным образом реагировать на повышенную военную активность НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам", - сказал он.

Сергей Лавров Скриншот видео

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия хочет восстановления отношений с США и Европейским Союзом.

"По-прежнему заинтересованы в восстановлении нормальных отношений с Соединенными Штатами и Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учета интересов", - подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа кораблей НАТО под руководством Нидерландов зайдет в будущем в Черное море.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram