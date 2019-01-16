''Будем реагировать!'' Лавров пригрозил НАТО из-за военной угрозы

Российская Федерация будет реагировать на военную активность НАТО вблизи своих границ.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 января на большой пресс-конференции (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).
"Разумеется, будем и впредь должным образом реагировать на повышенную военную активность НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам", - сказал он.
Сергей Лавров
Скриншот видео
При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия хочет восстановления отношений с США и Европейским Союзом.
"По-прежнему заинтересованы в восстановлении нормальных отношений с Соединенными Штатами и Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учета интересов", - подчеркнул министр.
Как сообщал OBOZREVATEL, группа кораблей НАТО под руководством Нидерландов зайдет в будущем в Черное море.
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