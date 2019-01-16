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''Будем реагировать!'' Лавров пригрозил НАТО из-за военной угрозы

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Российская Федерация будет реагировать на военную активность НАТО вблизи своих границ.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 января на большой пресс-конференции (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

"Разумеется, будем и впредь должным образом реагировать на повышенную военную активность НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам", - сказал он.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Скриншот видео

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия хочет восстановления отношений с США и Европейским Союзом.

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"По-прежнему заинтересованы в восстановлении нормальных отношений с Соединенными Штатами и Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учета интересов", - подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа кораблей НАТО под руководством Нидерландов зайдет в будущем в Черное море.

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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Лошадь опять кокса перебрал, ща Союзмультфильм "отреагирует"
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