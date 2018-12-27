''Будем праздновать воссоединение!'' Жириновский забредил слиянием Украины и России

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в обозримом будущем Украина якобы войдет в состав России и ее народы воссоединятся.

Более того, депутат нелегитимной Государственной думы добавил, что украинцы якобы давно сами мечтают об этом. Своими маразматичными рассуждениями он поделился на своем Telegram-канале.

"Украина полностью потеряла самостоятельность. Но от этого устали и сами украинцы, им надоела эта круглосуточная чернуха против русских, они давно бы сами поменяли курс своей страны. Я думаю, что смена режима там произойдет через год-два, а, возможно, и государственной формы. В итоге придет день, когда мы будем праздновать воссоединение русского и украинского народа", — написал неадекватный политик страны-агрессора.

Владимир Жириновский NovostiVolgograda.ru

Владимир Жириновский DP.ru

Как сообщал OBOZREVATEL,

ранее Жириновский заявил, что России необходимо было бы применить крымский сценарий к Киеву и всей Украине в целом. Одиозный лидер ЛДПР огорчился из-за того, что РФ не прибегла к таким мерам в 2014 году, и заявил, что это якобы открыло путь к приближению Третьей мировой войны.

Также он предлагал стране-агрессору опустошить Украину путем массовой выдачи паспортов РФ ее гражданам. Согласно бредовой идее Жириновского, это объединит народ страны-оккупанта с украинцами и создаст некое подобие развалившегося СССР.

Напомним, одиозный российский депутат также оскандалился тезисом о том, что для полного захвата Украины Россия должна спровоцировать ее на нанесение удара по стране-агрессору. Этот шаг, по его мнению, развяжет руки оккупантам и позволит легко реализовать свой кровавый план, который они давно вынашивают.

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