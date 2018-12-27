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''Будем праздновать воссоединение!'' Жириновский забредил слиянием Украины и России

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Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в обозримом будущем Украина якобы войдет в состав России и ее народы воссоединятся.

Более того, депутат нелегитимной Государственной думы добавил, что украинцы якобы давно сами мечтают об этом. Своими маразматичными рассуждениями он поделился на своем Telegram-канале.

"Украина полностью потеряла самостоятельность. Но от этого устали и сами украинцы, им надоела эта круглосуточная чернуха против русских, они давно бы сами поменяли курс своей страны. Я думаю, что смена режима там произойдет через год-два, а, возможно, и государственной формы. В итоге придет день, когда мы будем праздновать воссоединение русского и украинского народа", — написал неадекватный политик страны-агрессора.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

NovostiVolgograda.ru

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''Будем праздновать воссоединение!'' Жириновский забредил слиянием Украины и России

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

DP.ru

Как сообщал OBOZREVATEL,

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
Теги
Новости РоссииГосударственная Дума России
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
жирик йди ти нах
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1
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Столяр Александр
Столяр Александр
Как говорил Сенека: Ничего такого не было, и вот опять....
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0
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
После распада россии будет грандиозный праздник
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4
1
минин евген
минин евген
Савченко Юрий, украинцы будут праздновать. Украина развалит импотентную кацапскую империю.
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0
1
Савченко Юрий
Савченко Юрий
Kiev Mangust, После распада России,праздновать будет некому.
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1
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