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''Будем отрывать головы!'' На КремльТВ разразились угрозами от ''русского медведя''

1.3тЧитать материал на украинском

Кремлевский пропагандист Игорь Коротченко, называющий себя военным экспертом, разразился угрозами в адрес Украины и стран Запада из-за их противостояния России.

Озвучивая их, он прибегнул к заезженному мифу путинской пропаганды о "русском медведе". Свой наглый спич Коротченко озвучил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Русский медведь

Русский медведь

YouTube

Рупор Кремля заявил, что спящего могущественного зверя якобы пытаются разбудить и спровоцировать на конфликт власти Украины и их европейские партнеры. "Давайте представим ситуацию: берлога, в ней лежит большой сильный медведь. Идет Порошенко, хочется ему туда палочкой потыкать, заглянуть, попугать и выставить таким себя героем. Но один боится — ему хочется, чтобы туда Меркель подошла", — нагло высказался Коротченко.

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Однако ему возразил польский журналист Зигмунд Дзиньчаловский, который отметил, что сильного медведя легко можно испугать охотничьими собаками. Эта реплика разозлила российского пропагандиста, и он перешел на откровенные угрозы в адрес цивилизованных стран. "Собакам мы головы будем отрывать, которые полезут в берлогу, не забывайте", — бесцеремонно заявил Коротченко.

Игорь Коротченко

Игорь Коротченко

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее он обнародовал детальный план массированного вторжения российских оккупантов на территорию Украины и даже перечислил объекты, которые якобы станут для них целью №1.

По словам Кротченко, в течение пяти-шести часов армия РФ будет наносить удары дистанционным высокоточным оружием по украинским военным группировкам, штабам, резиденции верховного главнокомандующего, аэродромах, где сосредоточена военная авиация и ракеты.

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Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украина готова к войне с росийскими выплядками окупантами!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
"Спящего могущественного зверя" давно все ваф@ят, но зная кремлевских любителей кокса, Воронежу нада приготовиться.
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