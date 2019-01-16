''Будем отрывать головы!'' На КремльТВ разразились угрозами от ''русского медведя''

Кремлевский пропагандист Игорь Коротченко, называющий себя военным экспертом, разразился угрозами в адрес Украины и стран Запада из-за их противостояния России.

Озвучивая их, он прибегнул к заезженному мифу путинской пропаганды о "русском медведе". Свой наглый спич Коротченко озвучил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Русский медведь YouTube

Рупор Кремля заявил, что спящего могущественного зверя якобы пытаются разбудить и спровоцировать на конфликт власти Украины и их европейские партнеры. "Давайте представим ситуацию: берлога, в ней лежит большой сильный медведь. Идет Порошенко, хочется ему туда палочкой потыкать, заглянуть, попугать и выставить таким себя героем. Но один боится — ему хочется, чтобы туда Меркель подошла", — нагло высказался Коротченко.

Однако ему возразил польский журналист Зигмунд Дзиньчаловский, который отметил, что сильного медведя легко можно испугать охотничьими собаками. Эта реплика разозлила российского пропагандиста, и он перешел на откровенные угрозы в адрес цивилизованных стран. "Собакам мы головы будем отрывать, которые полезут в берлогу, не забывайте", — бесцеремонно заявил Коротченко.

Игорь Коротченко Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее он обнародовал детальный план массированного вторжения российских оккупантов на территорию Украины и даже перечислил объекты, которые якобы станут для них целью №1.

По словам Кротченко, в течение пяти-шести часов армия РФ будет наносить удары дистанционным высокоточным оружием по украинским военным группировкам, штабам, резиденции верховного главнокомандующего, аэродромах, где сосредоточена военная авиация и ракеты.

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