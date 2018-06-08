"Будем одним народом": на росТВ размечтались о поглощении Украины

Профессор Московского государственного института международных отношений Андраник Мигранян озвучил имперскую мечту Кремля о том, что в обозримом будущем россияне и украинцы станут одним народом (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его мнению это случится после падения США, которые якобы ответственны за войну, на самом деле развязанную Россией, на Донбассе. Свой пропагандистский "прогноз" он озвучил в эфире программы "Время покажет" на "Первом телеканале".

Кроме того, Мигранян позволил себе нагло заявить, что вооруженного конфликта на востоке Украины удалось бы с легкостью избежать, если бы Вашингтон призвал Киев выполнить "три самых невинных российских предложения": внеблоковый статус Украины, статус русского языка как второго государственного и предоставления властных привилегий Донбассу.

"Но американцы хотят иметь Украину как место для опосредованной войны, для давления на Россию. И поэтому я в данном случае достаточно пессимистично настроен о будущем в обозримой перспективе наших отношений с США. Но я думаю, что эта тупая прямолинейная политика США может привести к слому самих США. Вот тогда, может быть, мы будем единым народом в обозримой или долгосрочной перспективе", — высказался путинский пропагандист, пытаясь переложить ответственность за бесчинства своей страны в Украине на ее западных партнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мигранян также заявил, что угроза Путина об ударе по украинской государственности в случае эскалации на Донбассе может свидетельствовать о его намерении возродить проект "Новороссия".