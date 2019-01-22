''Будем дружить с Москвой'': еще одни сепаратисты в Европе облюбовали Россию

Бывший лидер Каталонии (Испания), которая требует от центральной власти независимости, Карлес Пучдемон заверил, что в случае ее получения новая страна будет обязательно дружить с Россией.

Такое заявление он сделал в интервью "Комсомольской правде". "Независимая Барселона тоже будет дружить с Москвой", – замахнулся он.

По его словам, Россия – якобы одна из самых влиятельных стран на Земле.

Карлес Пучдемон RFI

"Мы две европейские нации с общей историей. Вот вы знаете, что один из величайших флотоводцев XVIII века, Иосип де Рибас, был каталонцем? Он служил на Черном море под началом императрицы Екатерины Великой. То же самое можно сказать о сотнях каталонских детей-сирот, нашедших приют в России после гражданской войны в Испании в конце 1930-х годов… Ваша страна — одна из самых влиятельных на Земле, и независимая Каталония будет поддерживать с ней близкие и дружеские отношения, так же, как и со всем миром", – сказал Пучдемон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 октября 2018 года парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании.

В свою очередь, сенат Испании решил принять жесткие меры и проголосовал за введение в силу статьи Конституции №155, которая ликвидирует автономию Каталонии и устанавливает полный правительственный контроль над регионом.

30 октября отстраненный центральным правительством Испании лидер Каталонии Карлес Пучдемон вместе с другими отстраненными от власти членами своего кабинета бежал в Брюссель

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