"Будь осторожен!" Трамп сделал дерзкое предупреждение лидеру Ирана

Президент США Дональд Трамп сделал громкое предупреждение верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Так, в своем Twitter американский лидер заявил, что ему необходимо быть осторожнее в выборе выражений.

"Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был таким уж верховным, сделал несколько неприятных заявлений о Соединенных Штатах и Европе. Их экономика рушится, а их люди страдают. Он должен быть очень осторожен в своих высказываниях", — написал Трамп.

При этом он не уточнил, о чем именно идет речь.

The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words!