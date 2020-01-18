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18 января • обновлено в 08:53
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"Будь осторожен!" Трамп сделал дерзкое предупреждение лидеру Ирана

1.1т
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Президент США Дональд Трамп сделал громкое предупреждение верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Так, в своем Twitter американский лидер заявил, что ему необходимо быть осторожнее в выборе выражений.

"Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был таким уж верховным, сделал несколько неприятных заявлений о Соединенных Штатах и Европе. Их экономика рушится, а их люди страдают. Он должен быть очень осторожен в своих высказываниях", — написал Трамп.

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Али Хаменеи

Али Хаменеи

"Укринформ"

При этом он не уточнил, о чем именно идет речь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на фоне обострения отношений между странами Палата представителей США приняла рекомендательную резолюцию, предлагающую ограничить право Трампа в одностороннем порядке применять военные действия в отношении Ирана.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Конфликт США и Ирана
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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