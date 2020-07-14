Бубонная чума в Монголии убила 15-летнего подростка: "сгорел" за 3 дня

В Монголии 15-летний подросток умер от заражения бубонной чумой.

Как сообщил в Facebook Минздрав страны, смерть от чумы подтвердили результаты лабораторных анализов.

Отмечается, что юноша жил в провинции Говь-Алтай. Предварительно установлено, что погибший съел мясо сурка, который был переносчиком бубонной чумы.

Также известно, что вместе с ним мясо зараженного животного ели еще двое человек. У юноши была высокая температура и спустя три дня он скончался. О состоянии здоровья его друзей не сообщается.

На данный момент 15 человек, которые контактировали с парнем, поместили на карантин.

Напомним, что в мае 2019 года в Монголии был объявлен карантин из-за вспышки бубонной чумы, от которой погибли два человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что бубонная чума, случаи которой зафиксировали в Китае, свойственна этому региону и поддается лечению.