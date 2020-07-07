Бубонная чума в Китае: ВОЗ оценила опасность

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что бубонная чума, случаи которой зафиксировали в Китае, свойственна этому региону и поддается лечению.

Об этом говорится в заявлении ВОЗ 7 июля. В организации отметили, что вместе с тем, бубонная чума является редким заболеванием, передает РИА Новости.

"Китай 6 июля сообщил ВОЗ о случае бубонной чумы в регионе Внутренняя Монголия. Чума является редким заболеванием, в основном в определенных географических зонах, где она все еще эндемична. В Китае в последнее десятилетие были зарегистрированы спорадические случаи появления чумы", – говорится в заявлении.

Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного. В тоже время болезнь тяжело передается от человека к человеку. Инкубационный период составляет от 1 до 7 дней.

"Мы наблюдаем за вспышками в Китае, мы внимательно следим за этим и в партнерстве с китайскими властями и властями Монголии. На данный момент мы не считаем это высоким риском, но мы наблюдаем за этим, внимательно следим за ситуацией", – отметила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

"Против чумной бактерии эффективно лечение антибиотиками, поэтому ранее диагностирование и раннее лечение, в течение первых 24 часов после появления симптомов, может спасти жизни", – подчеркнули в ВОЗ.

Напомним, в конце июня в западной Монголии зафиксировали два случая заболевания бубонной чумой – среди заболевших 27-летний мужчина и женщина, возраст которой неизвестен.

Власти объявили карантин на неопределенный срок. Выяснилось, что перед госпитализацией заболевшая состояла в прямом контакте с 60 людьми и еще с 400 – в косвенном.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в мае 2019 года в Монголии был объявлен карантин из-за вспышки бубонной чумы, от которой погибли два человека.