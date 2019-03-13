"Бросили в колодец и взорвали!" Террорист "ЛНР" опозорился фейком о "зверствах" украинских добробатов

Так называемый "советник главы "ЛНР" по внешним связям" Родион Мирошник отличился нетрезвым фейком о том, что украинские добровольцы на Донбассе якобы ради забавы убили отца и сына на одном из блокпостов.

Кровавыми подробностями пропагандистской басни он поделился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Родион Мирошник "Миротворец"

"Один пример: отец и сын шли через блокпост, их вот такие деятели остановили, засунули в сухой колодец, а потом другой деятель, который пришел пьяный и веселый, достал гранату и туда бросил! И все, эти люди закончились там! Одному разорвало голову, второй умер через полтора часа!" — публично озвучил плоды нетрезвого воображения Мирошник.

Добровольцы "КиевПравда"

Как сообщал OBOZREVATEL:

российский пропагандист Дмитрий Куликов озвучил нелепый фейк о якобы бомбежках мирного населения на Донбассе ВВС ВСУ. Он отметил, что все погибшие люди, среди которых были дети, просто загорали на городском пляже.

Также рупоры Кремля показали в прямом эфире фото взорванного автомобиля и солгали о том, что это — скорая помощь террористов "ДНР", которую якобы вместе с людьми уничтожили во время обстрела ВСУ. Кроме того, они заявили, что в ней якобы находилась беременная медсестра, которая также погибла.

Подобную страшилку озвучил и "начальник пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Безсонов: он обвинил ВСУ в якобы массовых убийствах мирных жителей на Донбассе и соврал, что сам видел труп связанной беременной женщины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!