Развал НАТО: разгадана игра Трампа

Громкие угрозы президента Америки Дональда Трампа, вроде выхода страны из членства НАТО, связаны с будущими, так называемыми промежуточными выборами в нижнюю палату Конгресса США в 2018 году.

"Дональд Трамп нет возможности вывести США из НАТО, потому что соответствующее участие в Альянсе закреплено Вашингтонским договором, который ратифицировался Конгрессом, и чтобы выйти из него требуется согласие Конгресса", - сказал в комментарии OBOZREVATEL американист Николай Белесков.

По его словам, исполнительная ветвь власти в этом смысле не имеет никаких полномочий, то есть "эти угрозы не имеют никакого смысла".

"Но у исполнительной ветви власти есть возможность уменьшить реальное присутствие США в Европе, то есть уменьшить участие в учениях, вывести какие-то подразделения, прекратить на ротационной основе размещения", - пояснил американист.

И в таком случае, как говорит Белесков, исполнительная власть может оказаться перед фактом урезания полномочий.

"Я сомневаюсь, что Конгресс ему простит такую игру с НАТО. Я думаю, что они вмешаются в случае необходимости, ведь в отличие от Трампа у них есть соответствующее понимание зачем США Североатлантический Альянс", - говорит он.

По мнению Белескова, все эти заявления связаны с предстоящими выборами в Конгресс и попыткой заставить Европу пойти на уступки в вопросах торговли.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский президент Дональд Трамп уверен, что проблема со строительством "Северного потока-2" удастся уладить.