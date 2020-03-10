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10 марта • обновлено в 20:22
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Британцам предложили заразиться коронавирусом за деньги

1.5т
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Инновационный центр био-предприятий Queen Mary в Лондоне решил набрать добровольцев, которые согласятся заразиться коронавирусом COVID-2019, чтобы помочь найти вакцину.

Платить им обещают 3,5 тысячи фунтов (почти 115 тысяч гривен), пишет Daily Mail.

Ради науки: британцам предложили за деньги заразиться коронавирусом

Для исследований планируют набрать 24 человека. Ученые ходят в контролируемой среде смоделировать весь процесс заболевания и одновременно тестировать на испытуемых множество возможных вакцин.

Сейчас в разработке находится около 35 вакцин. Правительство Великобритании пообещало дополнительно выделить 60 миллионов долларов на борьбу с COVID-2019.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 тысяч больных китайским коронавирусом, умерли более 4000 человек.

В Украине пока зафиксирован один подтвержденный случай заражения коронавирусом COVID-19. Также в Центр общественного здоровья получил 40 подозрений об инфицировании. Сейчас четыре образца еще находятся на стадии исследования.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
исследование
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Хoхлы уже записались добровольцами?
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