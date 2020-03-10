Ради науки: британцам предложили за деньги заразиться коронавирусом

Инновационный центр био-предприятий Queen Mary в Лондоне решил набрать добровольцев, которые согласятся заразиться коронавирусом COVID-2019, чтобы помочь найти вакцину.

Платить им обещают 3,5 тысячи фунтов (почти 115 тысяч гривен), пишет Daily Mail.

Для исследований планируют набрать 24 человека. Ученые ходят в контролируемой среде смоделировать весь процесс заболевания и одновременно тестировать на испытуемых множество возможных вакцин.

Сейчас в разработке находится около 35 вакцин. Правительство Великобритании пообещало дополнительно выделить 60 миллионов долларов на борьбу с COVID-2019.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 тысяч больных китайским коронавирусом, умерли более 4000 человек.

В Украине пока зафиксирован один подтвержденный случай заражения коронавирусом COVID-19. Также в Центр общественного здоровья получил 40 подозрений об инфицировании. Сейчас четыре образца еще находятся на стадии исследования.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!