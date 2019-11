Британский журнал отдал Крым России

Международный институт стратегических исследований (IISS) назвал город Севастополь в аннексированном РФ Крыму – "российской" территорией.

Такая информация была опубликована в британском журнале Survival. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании на официальной странице в Twitter.

"Мы крайне разочарованы последним выпуском журнала Survival, который издает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь указан как часть России", – говорится в посте.

В украинском дипломатическом ведомстве напомнили, что Россия аннексировала Крым в 2014 году и потребовали от института исправить ошибку.

"Мы ожидаем от IISS удаления неправильного изображения и отображения правильной информации", – добавили в сообщении.

Позже редакция Survival и IISS – исследовательский-аналитический центр по вопросам военно-политических конфликтов (штаб-квартира находится в Лондоне) отреагировали на требование посольства Украины. В частности, в онлайн-версии журнала исправили ошибку и пообещали опубликовать опровержение.

"Следующее печатное издание также будет содержать правильную информацию о том, что Севастополь – украинский город в Криму, который в настоящее время находится под оккупацией России", – добавили в украинском дипведомстве.

