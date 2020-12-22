Британский премьер отказался от продления переговоров с ЕС по Brexit – СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался продлевать переговоры с Европейским Союзом на 2021 год по Brexit.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на представителя главы правительства. По его словам, премьер таким образом отклонил просьбы законодателей от Консервативной партии.

Представитель Джонсона подчеркнул, что переходный период должен закончиться 31 декабря.

"Наша позиция по переходному периоду ясна. Он закончится 31 декабря. Наше решение не изменится", – сказал он.

При этом у премьера добавили, что переговоры с ЕС все еще проходят сложно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря правительство Великобритании возобновило переговоры с ЕС, чтобы достичь договоренностей об отношениях после Brexit.

Переговоры по торговой сделке продвинулись к компромиссу в отношении прав на рыбную ловлю, однако стороны пропустили важный крайний срок. Это повысило для Великобритании вероятность остаться на недели без договоренностей с 1 января даже в случае достижения соглашения.