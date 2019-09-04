Британский парламент заблокировал "жесткий" Brexit: что дальше

Британский парламент заблокировал "жесткий" Brexit, приняв законопроект, который не допустит выхода из ЕС до 21 октября без соглашения.

Как передает ВВС, палата общин в третьем чтении приняла закон, согласно которому правительство должно добиться нового договора с ЕС на заседании Европейского Совета 18 октября.

Также предусматривается право направить до 19 октября запрос парламенту о возможности выйти из ЕС без соглашения, но "жесткий" Brexit возможен только при условии одобрения законодателей.

Если ни одно из этих условий не будет вовремя выполнено, то премьер Британии Борис Джонсон в таком случае будет должен потребовать от Брюсселя продолжить действие ст. 50 (каждый член Евросоюза имеет право оставить его) Лиссабонского договора до 31 января 2020 года.

Иллюстрация. Выход Британии из ЕС BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее королева Великобритании Елизавета ІІ остановила работу парламента.

Еще 20 августа Джонсон обратился к президенту Европейского советаДональду Туску с призывом пересмотреть соглашение о Brexit.

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