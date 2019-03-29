Британский парламент в третий раз отклонил сделку по Brexit: что дальше

В пятницу, 29 марта, британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное премьер-министром Терезой Мэй.

Об этом сообщает CNN. Теперь глава правительства должна представить новый план выхода из ЕС. В противном случае он состоится без сделки 12 апреля.

За проголосовали 344 депутата. План Мэй же поддержали 286 голосами.

Тереза Мэй

На голосование была вынесена только юридически обязывающая часть сделки с ЕС по Brexit: соглашение о выходе из Евросоюза. Вторую часть сделки – политическую декларацию по будущим отношениям с ЕС парламентарии не рассматривали.

В связи с голосованием британских депутатов председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил о заседании внеочередного саммита ЕС 10 апреля.

"Ввиду того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать Европейский совет 10 апреля", - написал он в своем Twitter.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 29 марта 2019 г.

Перед голосованием премьер-министр призвала парламентариев пересмотреть свои взгляды.

"Это последняя возможность гарантировать выполнение Brexit", - заявила она.

"Если мы не проголосуем за это предложение сегодня, люди спросят, почему мы не проголосовали за Brexit", - сказала она, отметив, что понимает, насколько сложный выбор просит сделать членов парламента.

Вместе с тем, Мэй подчеркнула, что в случае одобрения сделки, ее условия уже не могут быть изменены в дальнейшем.

Как уточняет AP, в Еврокомиссии уже заявили, что наиболее вероятным является "жесткий" сценарий выхода Великобритании из ЕС 12 апреля.

Другие варианты Brexit парламентарии рассмотрят 1 апреля. Страна может вновь попросить Евросоюз о продлении срока выхода из состава и в таком случае Лондону все же придется провести в мае выборы в Европарламент.

Примечательно, что основным спорным вопросом является проблема границы между Ирландией и Северной Ирландией. Сейчас она открыта, однако после Brexit станет границей между Британией и ЕС.

Ранее депутаты британского парламента также выступили против "жесткого" выхода страны из Союза, однако руководство ЕС предупредило страну, что повторные переговоры уже невозможны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!