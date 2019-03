Британский парламент в третий раз отклонил сделку по Brexit: что дальше

В пятницу, 29 марта, британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное премьер-министром Терезой Мэй.

Об этом сообщает CNN. Теперь глава правительства должна представить новый план выхода из ЕС. В противном случае он состоится без сделки 12 апреля.

За проголосовали 344 депутата. План Мэй же поддержали 286 голосами.

На голосование была вынесена только юридически обязывающая часть сделки с ЕС по Brexit: соглашение о выходе из Евросоюза. Вторую часть сделки – политическую декларацию по будущим отношениям с ЕС парламентарии не рассматривали.

В связи с голосованием британских депутатов председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил о заседании внеочередного саммита ЕС 10 апреля.

"Ввиду того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать Европейский совет 10 апреля", - написал он в своем Twitter.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit