Британский парламент в третий раз отклонил сделку по Brexit: что дальше

В пятницу, 29 марта, британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное премьер-министром Терезой Мэй.
Об этом сообщает CNN. Теперь глава правительства должна представить новый план выхода из ЕС. В противном случае он состоится без сделки 12 апреля.
За проголосовали 344 депутата. План Мэй же поддержали 286 голосами.
Тереза Мэй
На голосование была вынесена только юридически обязывающая часть сделки с ЕС по Brexit: соглашение о выходе из Евросоюза. Вторую часть сделки – политическую декларацию по будущим отношениям с ЕС парламентарии не рассматривали.
В связи с голосованием британских депутатов председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил о заседании внеочередного саммита ЕС 10 апреля.
"Ввиду того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать Европейский совет 10 апреля", - написал он в своем Twitter.
In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit— Donald Tusk (@eucopresident) 29 марта 2019 г.
Перед голосованием премьер-министр призвала парламентариев пересмотреть свои взгляды.
"Это последняя возможность гарантировать выполнение Brexit", - заявила она.
"Если мы не проголосуем за это предложение сегодня, люди спросят, почему мы не проголосовали за Brexit", - сказала она, отметив, что понимает, насколько сложный выбор просит сделать членов парламента.
Вместе с тем, Мэй подчеркнула, что в случае одобрения сделки, ее условия уже не могут быть изменены в дальнейшем.
Как уточняет AP, в Еврокомиссии уже заявили, что наиболее вероятным является "жесткий" сценарий выхода Великобритании из ЕС 12 апреля.
Другие варианты Brexit парламентарии рассмотрят 1 апреля. Страна может вновь попросить Евросоюз о продлении срока выхода из состава и в таком случае Лондону все же придется провести в мае выборы в Европарламент.
Примечательно, что основным спорным вопросом является проблема границы между Ирландией и Северной Ирландией. Сейчас она открыта, однако после Brexit станет границей между Британией и ЕС.
Ранее депутаты британского парламента также выступили против "жесткого" выхода страны из Союза, однако руководство ЕС предупредило страну, что повторные переговоры уже невозможны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.
15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС.
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