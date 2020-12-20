Британский "мутант" COVID-19 усилил вторую волну: вакцина может оказаться под угрозой

В Британии на прошлой неделе заявили о новом типе коронавируса Sars-Cov-2, который может быть на 70% более заразным. "Мутант" B.1.1.7 способен поставить разработку вакцины против COVID-19 под угрозу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у себя в Twitter заверил, что на данный момент нет информации о том, что новый штамм коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

При этом, по словам ученых, мутации COVID-19 будут появляться всегда. Исследователь Ральф Барич из Университета Северной Каролины (США) и один из ведущих экспертов по коронавирусу в интервью итальянскому изданию La Repubblica объяснил, как на мутацию повлияет массовая иммунизация. Эксперт считает, что это может привести к тому, что появится вариант COVID-19, способный ускользать от антител, вырабатываемых вакциной.

"Важно немедленно идентифицировать появление новых вариантов, особенно когда коллективный иммунитет или другое активное вмешательство человека изменит селективное давление на геном вируса", – рекомендуют американские исследователи.

По предварительным данным различных британских университетов, новый штамм впервые был обнаружен 20 сентября в графстве Кент. С тех пор он распространился до 1623 случаев инфицирования, из которых 519 в Лондоне, 555 в Кенте, 545 в других регионах Британии и четыре за рубежом.

Исследователи отметили, что в новом штамме коронавируса "удивительно большое количество генетических изменений, особенно в белке шипа". На что и направлены вакцины.

"Три из этих мутаций имеют потенциальные биологические эффекты", – подчеркнули ученые.

Это может повлиять на способность инфицировать и вызывать серьезные симптомы. Так, "мутант" N501Y может облегчить проникновение вируса в клетки организма. Вариант 69-70del способен уклоняться от иммунного ответа человека. При этом мутация P681H может иметь биологические эффекты, которые еще не определены.

Новый штамм коронавируса уже взяли под контроль во Всемирной организации здравоохранения. Там пообещали информировать общественность по мере поступления новой информации о мутации в Великобритании.

"Мы тесно контактируем с официальными лицами Великобритании по поводу нового типа COVID-19. Они продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований. Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях", – говорится в сообщении ВОЗ на странице в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Британии был обнаружен новый очень заразный тип коронавируса. В связи с опасностью распространения Лондон и юго-восточный регион могут "изолировать" от остальной части страны. Людям готовятся запретить любые передвижения за пределы региона.