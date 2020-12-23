Британский "мутант" COVID-19 нашли 8 месяцев назад в Бразилии – ученые

Ученые выяснили, что "мутант" COVID-19, который сейчас распространяется по Великобритании, был впервые обнаружен в Бразилии восемь месяцев назад.

Исследования показали, что мутация, известная как N501Y, была впервые обнаружена в апреле, а затем появилась в Австралии и США, пишет The Sun.

Мутация произошла в спайковом белке – части вируса, которая прикрепляется к клеткам и вызывает заболевание, и на которую нацелены вакцины от COVID-19.

Вариант N501Y – лишь одна из 23 отдельных мутаций в новом штамме, и британские правительственные ученые считают, что именно это дает ему до 70% большей заразности, возможно, концентрируя вирус во рту и носу.

Отмечается, что N501Y изначально не вызывал особой тревоги, потому что он не смог пробиться через популяцию самостоятельно. Но теперь ученые считают, что "совокупность" мутаций в новом штамме, вероятно, под действием N501Y, вполне могла стать причиной повышенной инфекционности нового штамма.

"По крайней мере две из мутаций в новом варианте, N501Y с апреля 2020 в Бразилии и 69-70del с января-февраля 2020 года в Таиланде и Германии, уже циркулировали во всем мире до объединения в этот новый вариант", – отметил вирусолог Лестерского университета Джулиан Танг.

По словам экспертов, британцы являются мировыми лидерами по уровню генетического секвенирования образцов пациентов с COVID-19.

"Вот почему они находят эти вещи. Вполне вероятно, что то, что мы наблюдаем в Великобритании, является лишь верхушкой айсберга. Есть, скорее всего, много мутаций, о которых мы пока не знаем, поскольку большинство стран мира постоянно не проводит отслеживание мутаций", – объясняли они.

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