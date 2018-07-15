Британский министр угодил в громкий секс-скандал

Министр по делам малого бизнеса и бывший глава штаба Терезы Мэй Эндрю Гриффитс ушел в отставку, после того как в СМИ была опубликована его СМС-переписка сексуального характера.

Как передает The Daily Mirror, в распоряжении журналистов оказалось около двух тысяч смс-сообщений Гриффитса, которые он, будучи женатым, отправлял двум неизвестным женщинам.

Отмечается, что экс-министр требовал у них откровенные фотографии и видеоролики. Также он предлагал снять квартиру, чтобы заняться с ним сексом.

Эндрю Гриффитс Фото с соцсетей

После обнародования личной переписки Гриффитс заявил, что просит прощения за данный инцидент и ему стыдно за содеянное.

"Мне очень стыдно за свое поведение, которое вызвало неслыханные страдания моей жены и семьи, которым я обязан всем, и глубоко смутило премьера и правительство, служить которым для меня было честью", - сказал он.

"Я не пытаюсь оправдать свое поведение и буду искать профессиональную помощь, чтобы это никогда не повторилось. Со временем я надеюсь получить прощение всех тех, кто доверяет мне и кого я так ужасно подвел", - добавил экс-министр.

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