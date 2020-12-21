Британский коронавирус-мутант назвали "худшей новостью"

В Великобритании новую мутацию коронавируса назвали худшей новостью за последнее время.

Об этом заявил британский правительственный профессор Эндрю Гейворд, пишет Sky News. В связи с выявлением ранее неизвестного штамма вируса местные власти намерены вакцинировать можно больше людей.

По словам чиновника, британцы должны быть "очень обеспокоены" ситуацией. Эффективной в борьбе с COVID-19, по его мнению, может быть только вакцина, поэтому профессор призвал людей обязательно вакцинироваться от этой болезни.

"...вакцина – это лучшая новость за последнее время", – подчеркнул Гейворд.

Впервые новая мутация SARS-CoV-2, получившая название N501Y, была обнаружена в британском графстве Кент еще 20 сентября. Но до последних дней ситуация с распространением вируса была сравнительно контролируемой.

19 декабря консультационный совет по новым респираторным угрозам Великобритании констатировал: новый штамм вируса распространяется с ужасающей скоростью и может оказаться на 70% заразнее обычного COVID-19.

До 15 декабря количество заражений мутировавшей версией вируса достигло 1623 случаев. В Кенте выявлено 555 случаев, 519 – в Лондоне, 545 в других регионах страны, включая Шотландией и Уэльсом.

Четыре случая были обнаружены за рубежом – в Дании, Австралии и ЮАР. И количество заражений стремительно растет. Из-за "невероятно быстрого" распространение главный врач Англии профессор Крис Витт рекомендовал жителям Соединенного Королевства еще более тщательно соблюдать меры предосторожности.

Новый штамм уже вызвал в Великобритании всплеск заболеваемости, по интенсивности и массовости сопоставимій с первой волной эпидемии. Сейчас в британских больницах проходят лечение более 18 тыс. граждан страны – то есть, нагрузка на систему здравоохранения сравнима с той, что фиксировалось в стране весной.

Именно это побудило местные власти, которые еще несколько дней назад готовились к ослаблению карантина, – наоборот, усилить его.

С 20 декабря 2020 года, согласно решению правительства, в Великобритании внедрены беспрецедентно жесткие ограничения:

гражданам запрещено ночевать вне дома;

в течение суток разрешено общаться не более чем с одним посторонним человеком;

запрещено приглашать гостей на празднование Рождества;

ограничены передвижения между регионами, тем больше – выезд за границу без уважительных причин;

рестораны работают только на вынос;

магазины, торгующие товарами не первостепенного значения, закрыты;

рассматривается вопрос полного закрытия границ.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Европу охватила паника из-за обнаружения новой мутации смертоносного вируса – N501Y, который значительно превышает по заразности ранее известные штаммы.

Многие страны закрыли авиасообщение с этой страной, Украина может сделать то же самое уже в ближайшее время.