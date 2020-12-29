Британский коронавирус-мутант был в Германии еще в ноябре

Карина Бондаренко Мир 09:41, 29.12.2020 Обновлено: 10:21, 29.12.2020

Ученые в Германии выяснили, что британский коронавирус-мутант был в стране еще в ноябре 2020 года.

Новый штамм B1.1.7 выявили в анализах пожилого пациента в Нижней Саксонии. Мужчина скончался от заболевания, сообщает Welt.

В министерстве здравоохранения Германии подчеркнули, что Ганноверская медицинская школа смогла ретроспективно определить вирусный вариант в анализах мужчины.

По данным ведомства, дочь пациента была в Англии в середине ноября и, вероятно, там заразилась. При это дочь и жена погибшего выздоровели. Согласно заключению департамента здравоохранения региона, связанных с этими случаями новых заражений не было.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Британии заявили о новом типе коронавируса Sars-Cov-2, который может быть на 70% более заразным. Вирус-мутант B1.1.7 способен поставить разработку вакцины против COVID-19 под угрозу.

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