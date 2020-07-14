Британские ученые установили, как скорость ходьбы влияет на коронавирус

Британские ученые установили, что у людей с быстрым шагом меньше шансов получить тяжелую форму COVID-19.

Как сообщает Reuters, ученые из английского Университета Лестера проанализировали данные более 400 тысяч человек из британского биобанка.

У 973 из них была тяжелая форма COVID-19, при этом исследователи выяснили, что самый высокий риск развития тяжелой формы имели медленно ходящие люди, независимо от их веса.

Они уверяют, что человек, который ходит со скоростью 4,8 км/ч имеет в два раза больше шансов быть госпитализированным с тяжелой формой коронавируса, чем другой человек такого же веса, но передвигающийся со скоростью 6,4 км/ч.

"Скорость походки часто используется для проверки физических способностей взрослых и для прогнозирования риска будущих заболеваний, инвалидности и смерти", – отметили исследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, жировые клетки выделяют большое количество белка, который COVID-19 использует для проникновения в клетки человека.