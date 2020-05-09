Спецслужбы Великобритании обнародовали последние перехваченные сообщения нацистов, которыми они обменивались перед капитуляцией в 1945 году.

Документы опубликованы на сайте британского Центра правительственной связи по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).

Британские спецслужбы раскрыли последние сообщения нацистов gchq.gov.uk

В них говорится, что последнюю радиограмму 7 мая 1945 года в 7:35 отправил лейнтенант по имени Кункель, после этого связь была прекращена.

"Британские войска вошли в Куксхафен 6 мая в 14:00 – с этого момента вся радиосвязь прекращается – желаю вам всего наилучшего", – говорилось в сообщении.

Британские спецслужбы раскрыли последние сообщения нацистов gchq.gov.uk

В еще одном сообщении отмечалось: "Закрытие связи навсегда – всего наилучшего – до свидания".

За несколько дней до этого было перехвачено другое сообщение. В нем немецкий солдат, который находился на датском побережье, спросил по радиосвязи, есть ли у кого-то сигареты. Ему ответили, что их нет.

Британские спецслужбы раскрыли последние сообщения нацистов gchq.gov.uk

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