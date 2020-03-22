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23 марта • обновлено в 01:19
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Британские медики назвали новый симптом коронавируса

1.3т
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Одним из симптомов заражения коронавирусом COVID-19 может стать внезапная потеря обоняния.

К такому выводу пришли специалисты Британской ассоциации оториноларингологии (ENT). Этот симптом может проявляться при отсутствии других признаков заболевания, то есть такие пациенты могут быть скрытыми носителями COVID-19, передает BBC.

По данным организации, есть убедительные доказательства, что этот симптом появлялся у коронавирусных пациентов в Южной Корее, Китае и Италии.

В Великобритании, США, Франции и северной Италии отмечается внезапный рост случаев аносмии, говорится в совместном заявлении профессора Клэр Хопкинс из Британского общества ринологов и профессора Нирмала Кумара из ассоциации оториноларингологии

"Эти пациенты могут быть одними из ранее неизвестных скрытых носителей, которые способствовали быстрому распространению COVID-19. К сожалению, симптомы этих пациентов не соответствуют нынешнему критерию для сдачи анализов или самоизоляции", - говорится в заявлении.

Врачи рекомендуют учитывать этот симптом как один из инструментов для обнаружения коронавирусных пациентов, не страдающих от высокой температуры или сухого кашля.

Ранее 62-летняя заместитель министра здравоохранения Британии Надин Доррис, переболевшая коронавирусом, рассказала, что потеряла обоняние и вкус после болезни.

Кроме того, об аносмии как о симптоме коронавируса говорил немецкий вирусолог профессор Хендрик Стрик. По его словам, потеря вкуса и обоняния на несколько дней наблюдалась у двух третей поступавших к нему пациентов.

Отметим, что на подобные симптомы жаловался народный депутат Украины Сергей Шахов, заболевший коронавирусом.

Британские медики назвали новый симптом коронавируса

delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире зафиксировано более 340 тыс. случаев заболевания коронавирусом, число смертей составило 14,5 тыс.

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Автор
Павел Заяц
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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